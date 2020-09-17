原标题：2020年中国财产再保险市场研讨会召开 再保市场呈现走硬趋势

9月17日，2020年中国财产再保险市场研讨会在西安召开。根据中再产险对2020年上半年中国财产险市场的分析，虽然受新冠肺炎疫情影响，中国财产险市场行业保费增速放缓，但行业险种结构持续调整，行业有望进入高质量发展新时代。财产险公司再保分出需求增加，分出保费增速远超市场同期水平，再保市场呈现走硬趋势。

上半年，中国财产险市场保费同比增长7.6%，其中2月份受新冠肺炎疫情影响显著，从3月份开始市场整体回暖，增速逐月回升，整体财产险市场展现出极强韧性。险种结构方面，非车险占比持续提升，意健险在非车险中的占比超过30%；利润来源方面，受新冠肺炎疫情防控导致上半年车辆出行锐减，车险业务承保利润较去年同期有所增加；非车险业务受信用保证险影响整体呈现亏损状态。

中再产险分析认为，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将有助于推动经济高质量发展。聚焦到财产险行业，监管机构频频发声，强调保险业回归保障本源、要求保险切实服务实体经济，同时持续推动行业高水平对外开放，未来财产险直保市场将进入高质量发展新时代。再保市场中，受国际市场疫情及灾害损失影响、离岸再保人评级下降、信保业务基本面恶化等不确定性因素影响，全球再保市场呈现走硬趋势。

新冠肺炎疫情对全球保险行业冲击明显，尽管国内财产险行业上半年保持稳健增长，但后疫情时代如何实现高质量发展倍受行业关注。中再产险认为，后疫情时代财产险行业将激发出健康保障、网络风险、营业中断等新兴风险保障需求，加速孵化个人客户端、企业客户端和政府客户端的新兴保险产品，除传统代理人渠道外，各财产险企业应注重发展政府合作、互联网+以及行业组织等新兴渠道。整体财产险行业未来应重点关注业务流程线上化、业务信息数据化、服务和管理智能化等改革趋势。（刘敬元）

(责编：杨曦、孙阳)