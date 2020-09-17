原标题：2020年全国工业互联网安全技术技能大赛启动

9月15日，2020年全国工业互联网安全技术技能大赛启动仪式暨技术说明会在京举办，会议以线上直播和线下导播的形式举行，工业和信息化部网络安全管理局、人事教育司以及中国信息通信研究院、工业和信息化部教育与考试中心等相关领导出席现场会议，共同开启大赛启动仪式，会议以线上直播和线下导播的形式举行，在线上参会的还有大赛承办单位有关领导，以及各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、通信管理局和部分国有重要骨干企业负责同志。

本次大赛是国家级一类职业技能大赛，也是我国工业互联网安全领域规模最大的赛事。大赛成立组委会，负责大赛的整体安排和组织管理工作，组委会下设办公室，负责大赛组织安排和日常管理工作，办公室设在中国信息通信研究院、工业和信息化部教育与考试中心。

会议介绍了大赛背景、后续工作和推进要求，同时对大赛竞赛内容形式、时间安排、技术规则等进行说明解读，大赛技术方案和项赛规程也将陆续在大赛官网发布。大赛预选赛拟于10月15日举办，决赛将于11月上旬在江苏省南京市举办。目前，大赛报名工作持续进行（报名搜索“全国工业互联网安全技术技能大赛”），进入大赛官网输入相关信息确认即可参赛报名。本次大赛奖励荣誉丰富，参赛选手将有机会获得“全国技术能手”“全国青年岗位能手”“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。同时，大赛还设置“突出贡献奖”“优秀组织奖”“团体总分奖”“区域优胜奖”“企业优胜奖”“院校优胜奖”等团体奖项。

新一轮技术革命和产业变革蓬勃兴起，工业互联网创新发展战略持续深入实施，工业互联网安全保障体系建设亟需加快人才、技术、产业协同发展。通过举办全国工业互联网安全技术技能大赛，进一步推动形成工业互联网安全教育引领、技术创新、技能提升、人才选拔和产业对接的良性循环，为培养高素质、高水平、高技能网络安全人才队伍奠定坚实基础，为加快工业互联网创新发展，推进“制造强国”和“网络强国”建设贡献力量。

(责编：任妍、孙阳)