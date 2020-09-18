数字经济释放发展红利（权威发布）

本报北京9月17日电 （记者韩鑫）国新办17日举行新闻发布会，介绍第三届数字中国建设峰会有关情况。

“第三届数字中国建设峰会将在今年10月12日到14日在福建福州召开。”国家互联网信息办公室副主任杨小伟介绍，此次峰会以“创新驱动数字化转型、智能引领高质量发展”为主题，包括开幕式、主论坛、分论坛、成果展览会、创新大赛、应用场景发布和闭幕式等7个环节，将采取线上线下相结合方式举行。同期还将举办数字福建建设20周年相关活动，回顾数字福建历程，展望数字中国未来。

福建省委常委、常务副省长赵龙说，峰会将设立“云上峰会”平台，线上线下同步展现峰会盛况。成果展将同步开设“云展区”，通过云计算、VR、人工智能等方式，充分展示数字中国建设的最新成果。同时将主办“疫情防控数字技术应用专区”，充分展示应用数字技术统筹推进疫情防控和经济社会发展的成果。不少行业龙头企业集中亮相一批最新的科技成果，新产品首展率将超过50%。

党的十八大以来，我国信息化发展进入到新的快速发展阶段，数字中国建设从量的增长向质的提升转变趋势更加明显。杨小伟归纳为5个方面：信息基础设施建设迈出新步伐。5G商用全面提速，到去年底，全国已开通5G基站13万个，5G用户快速增长。信息技术创新取得新进步，在全球创新指数中，我国连续4年保持上升势头。数字经济发展迈上新台阶，去年我国数字经济增加值占GDP比重达到36.2%。数字惠民便民取得新成效，最近联合国发布的电子政务发展指数国际排名，我国从2018年的第六十五位提升到第四十五位。数字“一带一路”建设收获新成效，到去年底，我国已与137个国家、30个国际组织签署了197份共建“一带一路”合作文件。

如何把握数字经济发展良好机遇，进一步激发数字经济对产业发展、社会转型的带动作用？

国家发改委创新和高技术发展司有关负责人沈竹林表示，下一步将加快建立完善数据要素市场，抓紧完善包括确权、共享、流通、交易以及收益分配等一系列标准规范和制度体系。“工信部将抢抓新工业革命机遇，推动两化融合迈向更广范围、更深程度、更高水平。”工信部信息技术发展司司长谢少锋说，未来将加快制造业的数字化、网络化、智能化发展步伐。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 02 版）

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