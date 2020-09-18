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河南漯河市建产业公共研发平台助力创新

食品企业有了“共享实验室”

本报记者  毕京津

2020年09月18日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　“2019年营业收入同比增长35%，利润翻番。今年虽有疫情，但势头不减。”据河南三剑客农业股份有限公司总经理常小静介绍，她们一款运用了新型益生菌专利的系列产品已经占到销售总额的70%，对业绩增长发挥了关键作用。但就在两年前，三剑客还在为产品创新、研发而烦恼，企业发展也面临困境。

　　河南漯河是中国食品名城，食品业产值达2000亿元，拥有7000多家相关企业，但大多为中小企业，创新研发能力薄弱，产品同质化严重，成为制约漯河食品产业转型升级的瓶颈。为此，2017年9月，漯河市建立了旨在服务中小企业科技创新的食品产业公共研发平台。

　　2018年初，创业20年的三剑客发展速度减缓，产品品质不高，缺乏竞争力，急需研发新产品。负责技术攻关的常小静瞄准前沿领域，希望研发美味、健康、能改善肠道菌群的功能性益生菌乳制品。但财务一核算，科研设备购置、试验耗材等费用需要投入近500万元，创新有风险，一旦失败，损失巨大；购入的价值上百万元设备使用之后面临闲置，浪费不小；并且企业也缺乏可以从事相关研究的人才。“人、财、物都缺乏，中小企业要创新是真的难！”算完账，常小静长叹了一口气。

　　了解到三剑客的困难后，漯河市食品产业公共研发平台负责人高愿军积极行动起来，利用2018年10月一次组织漯河本地企业家前往中科院参观学习的机会，帮助三剑客和中科院老专家技术中心建立了联系。一接触才知道，三剑客需要的技术，中科院的专家早就在实验室里做出来了，并且申请了专利，只是缺乏成果转化途径，一直“躺在纸上”。双方一拍即合，三剑客以30多万元价格购买了专利，花费还不到自己研发所需成本的1/10，并且规避了失败风险。

　　但新的困难随之出现。专利买来了，还需要进行生产线上的中试才能投产。三剑客的生产线规模大，试验一次要投入10吨原材料，成本十多万元，并且需要外聘主持试验的专家。人、财、物的问题再次出现。关键时候，又是食品产业公共研发平台帮了忙。借助平台的专用中试生产线，三剑客测试15次，花费还不到3000元。

　　2018年底，运用相关专利技术的系列新型益生菌产品顺利投产，立刻成为三剑客转型升级的拳头产品。2019年，这家公司实现销售额2.3亿元，预计今年将达到2.6亿元。

　　“平台主要服务于中小食品企业的科技创新。”据漯河市科技局局长袁国亮介绍，针对中小食品企业人才、资金和设备缺乏，创新能力薄弱的现状，漯河市政府牵头，依托漯河食品职业学院建立了食品产业公共研发平台，投资2.1亿元，依靠“柔性引智”的专家库和合作的有关科研院所，可以提供科研设备共享、技术咨询、产品开发、委托测试以及科技成果转化等服务。

　　据悉，平台建立以来，已帮助漯河中小食品企业解决技术难题百余项，增加企业销售收入约13亿元。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月18日 12 版）
(责编：曹昆)
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