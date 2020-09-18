9月15日，吉林省双（辽）洮（南）高速公路提前9个月完工并正式开通运营。至此，双辽至洮南的行车时间从原来的近4个小时缩短到2个小时以内。
双辽至洮南高速公路途经双辽市、长岭县、通榆县、洮南市4个县市10个乡镇，项目的建成，对于加快国家高速公路网、东北区域骨架公路网和吉林省高速公路网主框架的形成，起到了重要的推动作用。
本报记者 史家民摄
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