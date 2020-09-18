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农业农村部推介246个中国美丽休闲乡村

2020年09月18日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月17日电  （记者常钦）17日，农业农村部在北京市顺义区举办2020年中国美丽休闲乡村旅游精品景点线路推介活动，现场推介246个2020年中国美丽休闲乡村。

　　活动提出，要统筹疫情防控和产业发展，推进休闲农业和乡村旅游全面复市复业、全面提升游客流量、全面贯通产业链条，强化理念创新、推进融合发展、打造精品工程、提升服务水平，促进休闲农业和乡村旅游高质量发展。

　　据了解，农业农村部已累计推介了1216个产业引领、生态宜居、风貌美丽、人文和谐、业新民富的中国美丽休闲乡村。同时，农业农村部根据不同时节和主题举办系列活动，累计推出精品旅游线路1000条，也在此次活动中现场展示。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月18日 12 版）
(责编：曹昆)
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