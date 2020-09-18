辽宁专项资金支持外贸升级

本报沈阳9月17日电 （记者胡婧怡）辽宁省商务厅与财政厅日前联合印发《2020年度外经贸发展专项资金（第二批）项目实施方案》，将重点支持服务外包产业发展、外贸综合服务企业发展、企业开拓国际市场、跨境电商综合试验区建设、中医药服务出口基地建设等九大领域，进一步改善外经贸发展环境，推动外贸提质增效。
针对今年一些外贸企业受疫情影响遭受损失的情况，方案提出，将对2020年1月1日至6月30日期间因疫情原因无法参加（或组织）省统一组织的重点境外展会的辽宁（不含大连）企业（或承办机构）发生的参展费用损失给予支持，主要包括展位费、运输及保险费、展位特装费和人员费用等。
发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长 人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】
发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复 人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出…【详细】
胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布 2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂…【详细】
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】