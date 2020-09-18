辽宁专项资金支持外贸升级

本报沈阳9月17日电 （记者胡婧怡）辽宁省商务厅与财政厅日前联合印发《2020年度外经贸发展专项资金（第二批）项目实施方案》，将重点支持服务外包产业发展、外贸综合服务企业发展、企业开拓国际市场、跨境电商综合试验区建设、中医药服务出口基地建设等九大领域，进一步改善外经贸发展环境，推动外贸提质增效。

针对今年一些外贸企业受疫情影响遭受损失的情况，方案提出，将对2020年1月1日至6月30日期间因疫情原因无法参加（或组织）省统一组织的重点境外展会的辽宁（不含大连）企业（或承办机构）发生的参展费用损失给予支持，主要包括展位费、运输及保险费、展位特装费和人员费用等。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 12 版）

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