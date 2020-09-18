贵阳优化电力营商环境

本报贵阳9月17日电 （汪志球、胡瑶）贵州省贵阳市近日以改善电力接入用户体验为切入点，出台举措简化办事流程、缩短办理时间，优化全市电力接入营商环境，推动经济社会更好更快发展。今年以来，南方电网贵州贵阳供电局严格执行降低工商业电价5%等纾困政策，已为全市10万余家企业电费支出“减负”超1.3亿元，持续实行用电容量200千伏安及以下非居客户（小微企业）采用低压供电报装“零收费”，进一步减轻小微企业“获得电力”成本。2020年上半年，贵阳市全口径客户平均停电时间（中压）为3.75小时/户，同比减少51.49%。

为企业减负，激发展活力，南方电网贵州贵阳供电局今年推出以“惠、明、捷、优”为主题的“贵阳爽快电”优化电力营商环境服务品牌，进一步压缩办理时限，提升用户接电获得感。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 12 版）

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