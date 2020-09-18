产业智联平台 服务小微企业

这阵子，位于浙江台州玉环市的塔罗斯控股有限公司董事长邱迪清松了一口气。通过与浙江清华长三角研究院台州创新中心联系，企业首次在中心研发的“浙江智联阀门产业互联网平台”下了200万元的订单后，不仅很快找到供应商，成本还有所下降。

“我们公司一年要采购1000多吨铜棒，这次通过线上平台采购，一吨铜棒的成本能降低100元左右，第一笔订单就省了2万元。”看着财务人员送上来的费用清算表，邱迪清很满意，计划以后继续从这个平台上采购。

玉环市有1300多家水暖阀门生产加工企业，但不少企业规模小，原材料整体需求量大但相对分散，企业采购议价能力弱。不仅如此，以往原材料采购地多在外省，成本难以降低，原料供应商的资质也较难评估。

针对这些问题，玉环市相关部门开展了调研。“走访调研发现，本地水暖阀门产业所需的原材料铜棒，70%以上是从外地采购的，而玉环本地也有不少原材料供应商。可以尝试建设一个平台，在整合上下游企业需求的同时，加强市内外原材料供应商的信息沟通，实现良性竞争，继而降低采购成本。”浙江清华长三角研究院台州创新中心主任黄超提供了一种解决思路。

把“平台+中小企业”作为产业数字化转型的突破口，今年3月底，“浙江智联阀门产业互联网平台”上线了。运营智联平台的负责人陈维威介绍，平台以水暖阀门产业铜材料供应链和金融一体化为切入点，将物联网、供应链金融、大数据等技术与传统产业相结合，建设了一个阀门产业互联网平台。截至目前，平台已对800多家本地水暖阀门企业进行数据画像，并建立了数据库。

“智联平台类似一个智能工业大脑。”陈维威介绍，平台上有在线订单、电子合同、在线排产、在线交易、在线物流管理、在线查验、数据在线存储等多个模块，通过这个平台，玉环水暖阀门制造企业可以对接更多的供应商，再通过订单排单系统，拆解客户订单，可实现工厂跨厂协同完成订单的生产和供应。平台通过交易闭环实现产业用户交易行为数据积累，在此基础上，针对产业痛点进行资源整合和优化，更好地提供仓储、物流、供应链金融服务。

如今，通过智联平台，水暖阀门企业不用出公司，只要动动手指就能货比三家，采购到实惠的原材料。据估算，通过智联平台，可为阀门企业降低每吨100到300元的成本，预计提高企业20%以上的利润率。平台自运行以来，产生的订单总额已超过2亿元。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 12 版）

(责编：曹昆)