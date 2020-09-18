上半年消费扶贫总额超2000亿元

经济日报-中国经济网延安9月17日讯（记者熊丽）2020年全国消费扶贫论坛16日至17日在陕西省延安市举办。国家发展改革委副秘书长郭兰峰介绍，仅今年上半年，各地区、各部门累计直接采购贫困地区农产品超过220亿元，帮助销售贫困地区农产品超过2000亿元，为打赢疫情防控和脱贫攻坚两场硬仗作出了积极贡献。

论坛上，国家发展改革委、国务院扶贫办等23个部门发布的《巩固拓展消费扶贫成果延安共识》强调，持续扩大已脱贫摘帽地区的产品和服务消费，是巩固脱贫攻坚成果、防止返贫致贫的关键举措。要更加注重尊重消费者意愿和发挥市场主体作用，更加注重挖掘党政机关、解放军和武警部队、企事业单位和广大人民群众消费潜力，更加注重对已脱贫摘帽地区相关产品和服务的质量监督监管，加快形成政府引导、市场主导、社会参与的可持续的消费帮扶方式。

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