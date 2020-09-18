食品农产品电子商务成为促进精准扶贫的重要抓手

9月17日，第三届中国食品农产品产销与电商大会在山东青岛平度市举行。本次大会以“立足食品产业升级 电商助力脱贫攻坚”为主题，旨在探讨中国食品农产品行业的发展现状和创新升级路径，推介特色食品品牌和饮食文化，促进食品产业融合发展。

中国消费品质量安全促进会副理事长严冯敏表示，随着我国经济社会快速发展，农产品在促进农业发展，增加农民收入，保障农民利益等方面，发挥着巨大的作用。2019年我国电子商务交易规模达34.8万亿，同比增长6.7%，其中网上零售额达到10.63万亿，同比增长16.5%，十年来我国电子商务交易增长超过十倍。实现食品农产品线上、线下相互融合，不仅推动了产业发展升级，而且使食品农产品电子商务成为促进精准扶贫的重要抓手。

中国食品工业协会常务副会长沈篪表示，以国内大循环为主体，意味着要着力打通国内生产流通、消费各个环节，发挥国内超大规模容量，以满足国内需求，作为经济发展的出发点和落脚点。现在已经有越来越多的食品企业营销方式从线下转为线上线下同频共振，营造出良好势头。我相信随着“互联网+农业+食品”的深入推进，有更多的优质农产品资源借助产销对接平台，加速流通。电商产业也一定会依托国内超大市场的优势，成为拉动经济增长的重要引擎。

中国优质农产品开发服务协会副会长张利表示，中国优质农产品开发服务协会以主攻流通、主打品牌为工作重点，直面中国农业、食品业在生产流通、管理方面碎片化的问题。与优质农产品供应者和消费者建立命运共同体，协同各方面、部门、地区从标准的制定、平台的构建，体制和机制创新等方面，构建中国优质农产品新型体系。

中国食品工业协会副会长、中国食品安全报社社长、总编辑朱长学表示，本届大会以产销与电商为主体，为优质农产品寻找渠道，拉近农商距离，为现代的绿色农业、生态农业、旅游农业、观光农业打好基础。正是因为平度农业资源突出与绝佳的区位，交通等有机融合在一起，形成山水田园与都市分明独一无二的城市个性特色，才能对外传递城市品牌，进而成为青岛辐射带动胶东半岛一体化发展的桥头堡，在胶东经济圈一体化的激烈竞争中脱颖而出。今年疫情防控中，优质生态农产品触网营销，让我们再次认识到农产品品牌的重要价值。我们将以‘平度’区域公用品牌为统领，以此次产销对接大会为平台，推动食品产业发展、深化交流合作，全力把地方品牌农产品推向全国、推向世界。

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