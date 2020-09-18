原标题：京东家电2020年电视重点发力方向：大屏、教育、游戏

“电视正在由单向娱乐工具，逐步拓展应用范围至教育、游戏等双向互动应用工具。电视的价值将被重构，在5G和AI的支持下为消费者实现智能场景互联生活”，京东家电黑电业务部总经理戴可在9月17日的“重构电视价值”峰会上对电视的未来做出以上判断。

中国电子信息产业发展研究院发布的《2020上半年中国家电市场报告》数据显示，上半年电视整体零售额502亿元，同比下降20.44%；电视平均每台售价2597.403元，同比下降11.84%。然而京东家电电视零售却在疫情影响下逆势增长。

为更好地推动行业发展，京东家电邀请电视行业产业链上下游关联方共同举办“重构电视价值”峰会，探讨电视行业目前面临的挑战和机遇、未来技术和产品形态的发展，以及渠道的变迁。与会专家普遍认为，虽然疫情给电视行业带来短期冲击，但同时也为电视行业的发展指明了新的方向。疫情中的自我隔离让消费者更贴近电视的使用场景，新的细分市场如教育电视、游戏电视、C2M反向定制京品电视受到消费者关注。

京东销售数据显示，在今年618大促中，6月1日当天C2M反向定制的海信游戏电视成交额超5月全月，更带动海信电视8小时成交额超去年全天。6月18日电视品类31秒破亿，教育电视半小时成交额就超过去年全天。

教育电视尤其受到妈妈群体的欢迎。其中拥有“护眼”功能和教育资源、教育频道的电视更受用户青睐。相比教育电视，游戏电视同样大有可为。据统计，2019年中国游戏用户高达6.4亿人，其中主机用户1100万人，预计到2024年将达到1400万人。相比普通电视用户，主机游戏用户对电视的需求更高，需要低延时、动态补偿、可变帧率和DTS的音频解析等高端功能。

戴可表示：“电视的属性、人群、需求和场景都已经发生了变化。作为国内家电零售渠道的领先企业，京东家电将推动行业为细分市场建立新标准。例如教育电视应该有摄像头、触摸屏，可语音交互；游戏电视应该有120Hz高刷新率、HDMI2.1的接口、3+64G的存储。新的标准将推动电视成为家庭双向强交互应用工具，进而重构电视价值。”

“未来京东家电将继续挖掘电视的深度价值，推动影视电视、K歌电视、体育电视等新兴品类逐步成熟。作为国内最大的家电零售平台，京东家电将推动行业重构电视价值，为消费者提供更好的娱乐场景体验。”戴可说。

(责编：毕磊、夏晓伦)