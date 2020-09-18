招联金融警企联动公益直播 科技赋能助力“全民反诈”

9月17日，招联消费金融有限公司（以下简称：招联金融）联合公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心（以下简称：查控中心）面向广大用户开展公益直播活动。此次活动以“全民反诈，我们在行动”为主题，在招联金融抖音号、招商银行APP招联金融社区号、联通手机营业厅、查控中心官方快手号四大平台同步直播。

本次直播中，查控中心的警官现身说法，介绍当前国家层面的网络安全相关政策以及专业的防诈骗知识，并选取“全民反诈”app上的典型案例，为消费者解析诈骗套路。同时，招联金融反欺诈专家分享了工作中遇到的真实网络欺诈案例，以生动的方式帮助消费者看清欺诈套路，避免踩坑。此外，直播中还设置了互动环节和丰厚礼品，吸引观众参与互动，查控中心的警官也对观众提出的疑问进行现场解答。

查控中心是经公安部授权，于2016年成立的全国公安机关唯一一家电信网络违法犯罪查控中心，主要针对电信诈骗类案件开展一系列的线索研判、侦查打击、预警拦截、防范宣传等工作。“全民反诈”app是这一系列行动的落地平台，该平台旨在宣传防范电信网络诈骗犯罪知识，提高群众防范电信网络诈骗犯罪的意识和能力。用户在该app上不仅可以举报电信网络诈骗犯罪行为，提供电信网络诈骗案件线索，还能在线通过具体的案例学习防骗知识。

招联金融是经中国银保监会批准，由招商银行、中国联通两家世界500强公司共同组建的消费金融公司，累计发展注册用户超过1亿，持续居于行业第一梯队。一直以来，招联金融十分重视用户利益保障，通过多种形式定期进行防诈骗知识的宣导，帮助消费者学习最新的反诈技能。

基于集成学习算法，招联金融根据用户的风险等级搭建了多维度的组合管控策略，通过短信、弹窗、智能外呼等多种方式及时触达客户，对客户进行充分风险提示。与此同时，招联金融积极进行外部合作，探索智能化反欺诈技术，不仅积极配合公安部开展的“云剑”行动，助力打击电信诈骗；还先后与中科院深圳先进院、腾讯云等成立联合实验室，依托先进科技手段赋能智慧风控建设，推进消金行业安全能力建设与服务智能化升级。（牛广文）

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