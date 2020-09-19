北京3亿元餐饮外卖消费券来了 今天10点发首批300万张

中新网北京9月19日电 (记者 杜燕)为进一步促进北京餐饮市场消费，北京将发放3亿元餐饮外卖消费券。从9月19日上午10点开始发放第一批300万张，每张消费券15元，每笔订单满40元可用，平台和商户可结合实际叠加更多优惠。
今天，北京市商务局表示，根据北京消费季活动总体安排，北京市在现行的北京消费券基础上，增加美团、饿了么两大外卖平台发放餐饮外卖消费券，由政府和外卖平台共同出资、餐饮商户让利，共同惠及消费者，更好地满足餐饮外卖消费需求，推动全市餐饮消费回暖。
据介绍，餐饮外卖消费券将结合北京消费季活动、重要节点分批次发放，预计将持续到12月中旬。9月19日上午10点开始发放第一批300万张，每张消费券15元，每笔订单满40元可用，平台和商户可结合实际叠加更多优惠。
两个平台7万多家餐饮商户联手参与。根据活动安排，同一家餐饮商户可在美团、饿了么两个平台同时参加，已经参加线下餐饮购物专项消费券活动的餐饮商户也可以参加线上餐饮外卖消费券活动。目前，已有7万多家商户参与第一期餐饮外卖消费券发放活动，包括眉州东坡，大鸭梨、西贝莜面村、川成元、紫光园等知名餐饮企业和老字号企业。
消费券如何领取？据介绍，消费者在美团、饿了么平台实名认证后，登录相关客户端，通过“天降红包”形式领取北京餐饮外卖消费券，每人每期每个平台限领1张。每期消费券有效期为7天，从消费者领取时起，有效期内未使用自动失效。
据悉，“北京消费季”已相继启动夜京城系列活动、信息消费季活动以及“8·8北京体育消费节”“8·18千品万店美食荟”等活动，满足消费者多样化、多层次消费需求。(完)
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