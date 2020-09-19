8月境外投资者净增持境内债券210亿美元 高于历史平均水平

中新经纬客户端9月18日电 国家外汇管理局18日公布2020年8月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2020年8月，银行结汇11062亿元人民币，售汇11328亿元人民币，结售汇逆差265亿元人民币；按美元计值，银行结汇1596亿美元，售汇1634亿美元，结售汇逆差38亿美元。

2020年1-8月，银行累计结汇90155亿元人民币，累计售汇85067亿元人民币，累计结售汇顺差5088亿元人民币；按美元计值，银行累计结汇12852亿美元，累计售汇12130亿美元，累计结售汇顺差722亿美元。

2020年8月，银行代客涉外收入24739亿元人民币，对外付款23855亿元人民币，涉外收付款顺差884亿元人民币。2020年1-8月，银行代客累计涉外收入187997亿元人民币，累计对外付款186296亿元人民币，累计涉外收付款顺差1701亿元人民币。

按美元计值，2020年8月，银行代客涉外收入3568亿美元，对外付款3441亿美元，涉外收付款顺差127亿美元。2020年1-8月，银行代客累计涉外收入26797亿美元，累计对外付款26555亿美元，累计涉外收付款顺差242亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英指出，8月份我国外汇市场供求基本平衡。一是银行结售汇逆差38亿美元，同比收窄29%。综合考虑境外机构在银行间外汇市场的外汇买卖、银行外汇头寸变动等因素，外汇市场供求总体平衡。二是非银行部门跨境资金净流入127亿美元，处于近期较高水平。三是外汇储备规模稳中有升，8月末为31646亿美元，较7月末增加102亿美元。

王春英介绍，主要渠道跨境资金流动继续呈现积极变化。一是货物贸易跨境收支顺差上升。8月，货物贸易跨境收支顺差同比增长1.1倍，其中货物贸易收入上升2.6%，支出减少3.1%。二是企业分红派息季节性高峰结束。8月，收益和经常转移结售汇逆差环比下降34%，主要是投资收益购汇减少39%。三是外资流入境内债券市场维持高位。8月，境外投资者净增持境内债券210亿美元，规模高于历史平均水平。

王春英表示，当前，外部环境中的不稳定、不确定因素依然较多，但我国制度优势显著，经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强大，将为我国外汇市场保持稳定提供根本性支撑。我国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有利于我国经常账户总体维持在合理区间。金融市场双向开放稳步推进，有助于跨境资本均衡流动。外汇市场发展更加成熟，交易行为理性有序，人民币汇率弹性增强，将继续发挥调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的作用。(中新经纬APP)

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