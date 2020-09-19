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2020中关村论坛平行论坛：行业大咖探讨开源开放之道

2020年09月19日11:56  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京9月19日电（记者毕磊）昨日，2020中关村论坛“人工智能开源开放与生产力促进平行论坛”在于中关村国家自主创新示范区展示中心举行，来自政府、企业、学界的领导与嘉宾，围绕人工智能开源开放和底层生态建设进行深度探讨，畅谈技术开源与AI生产力建设的新模式，分享各自的前沿观点和实战经验，为技术赋能、产业变革提供可行思路。

　　中国工程院院士郑南宁教授在题为《重塑AI的创新基础：数据、算法和计算能力》的演讲中提到，“当前，人工智能研究中的新发现的速度令人难以置信，但我们需要回到人工智能领域最初的目标，面对更棘手的人类水平的智能，和更广泛的通用人工智能的问题，加大探索跨学科人工智能新算法的研究，和AI基础设施的建设。”

　　围绕人工智能的发展与创新话题，清华大学高等研究院双聘教授沈向洋表示，“AI的发展，人才是第一资源、发展是第一要务、创新是第一动力。我们一起努力，中国AI一定有更加美好的明天。”对此，Imagination全球副总裁Andrew Grant和MLPerf推理工作组联合主席David Kanter从技术角度阐述了各自的观点，表达开源开发对开发者、技术创新的重要意义。

　　清华大学计算机系副主任，教育部长江学者特聘教授胡事民在主旨演讲中指出，“中国的深度学习框架不是多了，而是少了，只有百花争鸣才能共同发展。鼓励大家积极参与开源这件事情，互相支持，共同发展，使得中国的人工智能能够做得更好，走得更稳。”

　　中移系统集成有限公司副总经理王昀围绕技术赋能，进一步阐述5G与AI结合的重要意义，他表示，“在能力上，现在5G最重要的是和AI结合，我们叫AICDE，有物联网、云、大数据，其实核心就是AI。在5G里，会在工业、港口、矿山、轮船、制造、智慧城市里用到人工智能。所以5G正在深入到千行百业，未来这个能力是通信的能力+AI的能力。”

　　在论坛举办期间，旷视先后发布开源深度学习框架天元1.0预览版、AI加速计划等，降低企业人工智能应用门槛，推动人工智能产业落地。旷视首席科学家孙剑表示，旷视在2020年3月对外开放Brain++AI生产力平台，并将Brain++最核心的组件深度学习框架天元MegEngine开源, 帮助企业与开发者大幅节省产品从实验室原型到工业部署的时间，真正实现小时级的转化能力。

　　此外，旷视推出了Brain++商业版，提供智能化时代的AI生产力工具，帮助企业快速、高效地建立企业内的AI基础设施。Brain++商业版通过其提供的平台化能力和全流程服务，可以有效降低用户开发算法的门槛，提高算法生产效率，帮助企业快速高效地实现AI转型。经验证，Brain++可有效缩短80%算法从需求到落地的时间，整体降低55%的算法生产成本。

　　在本次平行论坛上，为加强交流，论坛现场还特别设置了主题圆桌对话环节。旷视与来自小米、一流科技、Open AI Lab（开放智能）、燧原科技以及清华大学等产业界和学界嘉宾一同展开深度对话，探讨深度学习开源框架的技术趋势及应用落地。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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