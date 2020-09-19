无人机、飞行汽车 吉利科技布局通航产业

当前，以无人机为主要力量的新一代通用航空产业正引领众多行业的变革。目前，无人机不仅在建筑、能源、农业、林业、安保、紧急救援等领域广泛应用，在城市空中交通和物流赛道上也将发挥更大作用。

9月15日，无忧之界——傲势XC25无人机新款暨吉利科技通航战略发布会在成都举行。沃飞长空CEO靖超在发布会上指出，吉利科技将以无人机、飞行汽车研发生产与运营双引擎驱动通航产业发展，为客户提供场景化整体解决方案。

当天，吉利科技集团旗下沃飞长空科技有限公司成立，并同步上市发售新款傲势X-Chimera25无人机产品。据沃飞长空总裁、首席科学家郭亮介绍，该无人机是一款垂直起降的纯电动机型，兼具固定翼和多旋翼优点，载重高达6kg，控制半径达50km，续航时间高出同行业150%，最高达到6小时，可填补大面积的测绘应用、长时间的安防巡查等市场空白。

“好的产品需要一套完整的解决方案，完成产品和服务的落地。”郭亮坦言，智能、数字化时代，相比于产品设计，解决方案可能更为重要。

据透露，未来，沃飞长空还将依托新材料、新能源技术，5G、工业互联网、物联网、卫星通信技术等进行无人机技术研发和制造的跨界融合。（乔雪峰）

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