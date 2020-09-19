中国饭店协会与未来云厨联盟发布共享厨房团标

日前，中国饭店协会与未来云厨联盟在第七届中国外卖产业发展大会长三角峰会期间宣布正式发布《共享厨房服务与操作规范》团体标准。作为国内首个也是唯一一个共享厨房联盟，未来云厨联盟在本次标准立项和制定过程中发挥重要作用，携手中国饭店协会正式发布此团体标准创造行业标准多个“第一”。历经半年，起草单位完成了撰写、征求意见、审定和定稿的各项工作，标准将于2020年10月10日正式实施。

据悉，《共享厨房服务与操作规范》是首个针对新业态商业模式中所有服务与操作相关方的标准，同时覆盖了共享厨房经营链条中的所有行为要求。此标准填补了除共享厨房提供服务方之外参与方标准指引的空白，对入驻共享厨房进行食品经营行为操作的商户，第三方外卖平台、消费者进行了关系定位和互动。

中国饭店协会副会长张景富表示，“自2018年成立外卖专业委以来，长期致力于外卖产业发展的支持。本次与未来云厨共同发布《共享厨房服务与操作规范》，是协会促进行业规范、关注餐饮新业态、推动市场经营主体达成自律自强的里程碑事件，也是协会推出的第一个共享厨房标准。”

未来云厨联盟政策研究负责人季婷表示，“未来云厨联盟作为代表全国超过七个城市的共享厨房企业的联盟组织，一直致力于推动共享厨房产业的发展和共赢。联盟及其成员单位联合其他餐饮领导品牌在标准制定过程中，群策群力，提供宝贵的实践经验建议，促使标准以最高品质得到业内和社会的关注和认可。”

共享厨房，是指可以让多个餐饮商户共同分享一同使用的具备“共享资源”性质的餐饮业态。共享厨房的存在可以为餐饮创业者提供成本更低的基础设施服务。在疫情影响下的餐饮行业现状中，共享厨房平台也是当前传统餐饮商户能够以更低成本、更快速复产复工、进一步融入线上发展浪潮的绝佳平台。同时，共享厨房的商业模式也能更好地践行推动绿色餐饮发展，建设绿色厨房，节约供餐，适当分餐，对“舌尖上的浪费”坚决说不！（一鸣）

(责编：栗翘楚、孙阳)