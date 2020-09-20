证监会今年已对43起上市公司信披违法案件立案调查

新华社北京9月19日电（记者姚均芳）记者从中国证监会获悉，今年以来截至8月底，证监会已对43起上市公司信息披露违法案件立案调查，向公安机关移送涉及上市公司相关主体的犯罪案件20起。
证监会新闻发言人常德鹏介绍说，近日，证监会稽查部门与公安经侦部门在深圳联合召开上市公司相关主体涉嫌财务造假等证券犯罪案件部署会，对13起重大典型案件的查办工作进行部署。“这是监管执法机关全面落实对资本市场违法犯罪‘零容忍’要求，进一步强化行政刑事执法协作，依法从严打击证券违法犯罪活动的重要举措。”他说。
据了解，13起案件涵盖上市公司财务造假、隐瞒重大关联交易等涉嫌违规披露、不披露重要信息犯罪；大股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员操控上市公司违规向关联方无偿提供巨额资金、担保,造成公司重大损失，涉嫌背信损害上市公司利益犯罪；以及与财务造假伴生的伪造金融票证、挪用资金等其他经济犯罪。“有的上市公司及相关主体多次被罚，有的涉嫌多种犯罪，有的多年造假。”常德鹏表示。
他指出，下一步，证监会将协同公安机关严厉打击资本市场欺诈、造假等恶性违法犯罪，多措并举，切实加大违法成本，提升执法威慑，净化市场生态。
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