中国工业互联网百人会在青岛成立

9月20日，工信部支持，青岛市政府、国家工业信息安全发展研究中心共同推动成立的中国工业互联网百人会在2020世界工业互联网产业大会上成立。据悉，百人会是国内关注工业互联网发展的政府、协会、企业及知名专家共同参与的非官方、非营利性的合作交流平台，为中国工业互联网创新发展提供智力支撑。

中国工程院院士李培根任主席，中国工程院院士邬贺铨、中国工程院院士柴天佑、中国互联网协会副理事长高新民、海尔集团总裁周云杰、360集团董事长周鸿祎、上海聚量企业管理集团董事长邵平任副主席，国家工业信息安全发展研究中心主任尹丽波任副主席兼秘书长。

据介绍，百人会的发起成立是积极贯彻落实党中央“加快工业互联网创新发展”战略部署，抢抓“双循环”战略契机，通过工业互联网促进资源互动耦合，推动生产制造模式、产业组织方式、商业运行机制实现颠覆式创新的重要举措。百人会将分领域召集运转，系统性、整体性攻克“行业难题”，输出“中国方案”。

百人会将针对工业互联网发展的重点、难点、敏感问题，开展相关咨询、论证等活动，形成内部对话机制，提供工业互联网发展的战略性、全局性、专业性决策咨询。与国家级“双跨”平台携手，更好地联通国内国际两个市场，对接全球资源，聚合高端产业资源，推行各平台之间顶级合作、常态化合作，为工业互联网相关领域提供技术、产业、商业模式等支撑服务。对关键环节靶向发力，引导企业将制造经验、技术能力、管理经验和市场资源等进行沉淀总结，通过共享学、研、资、用、智等各类要素资源，体系化全方位夯实产业基础。

同时，组织开展课题研究、学术交流和实地调研。组织富有战略思维、创新意识的顶层专家学者及知名企业家开展学术交流、专题论坛及实地调研等，举行年度会议和行业活动，形成高质量的研究成果。加速推进创新创业、技术研发和创新引领。围绕工业互联网产业大力开展创业辅导和人才培训，积极开展跨领域、多学科交叉的工业互联网前沿应用技术和基础应用技术研究，瞄准新技术新应用，以融合创新为抓手，引领产业加速变革。坚持拓展跨界融合、产融合作和生态培育。发挥金融赋能作用支持工业互联网，促进人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融深度融合应用，构建与工业互联网生态发展相适应的新金融业态，全面提升金融服务质量和效能。（牛广文）

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