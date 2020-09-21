构建新发展格局 机遇大于挑战（权威访谈）

面对严峻复杂的形势，以习近平同志为核心的党中央深刻把握世界大势和发展规律，科学分析我国发展面临机遇和挑战的新变化，着眼我国经济中长期发展，作出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的战略决策。

如何认识构建新发展格局的背景和意义？新发展格局又该如何构建？就这些问题，本报记者采访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫。

中国经济转向以国内大循环为主体是发展的必然

记者：提出构建新发展格局的背景是什么？与当前国内国际形势、中国所处的发展阶段有何关联？

林毅夫：构建新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策。

这其中，有短期原因。新冠肺炎疫情全球大流行，不少国家经济受到相当大的冲击，国际贸易也遇到阻碍。根据世界贸易组织预测，2020年全球贸易预计缩水13%至32%，萎缩幅度可能超过2008年国际金融危机时的水平。加之国际市场不确定性增强，我国出口难免受到影响。在国际市场需求低迷的情况下，我们更需要加快释放内需潜力、激发国内大循环活力。

更重要的在于长期原因。过去，一些人总把中国的发展模式视作“出口导向型”，这种认识并不准确。从世界各国的经验来看，大型经济体国内市场规模大，产业门类比小型经济体齐全，进出口贸易占GDP的比重会低于小型经济体，国内消费和投资占GDP的比重会更高。

2006年，我国人均GDP在2000美元左右，GDP占世界的比重为5.3%，出口占GDP的比重为35.4%。到2019年，我国作为世界第二大经济体，人均GDP突破1万美元，GDP占世界的比重达16.4%，而出口占GDP的比重降至17.4%。背后原因并不复杂：随着一国居民收入水平持续提高，经济体量和市场规模增大，国内生产的产品更多用于满足国内需要，而且产业结构不断变化，第三产业在GDP中的占比会越来越大，而第三产业中很多是不可贸易的。

根据经济发展规律和发达国家经验，未来出口在我国GDP中的占比会逐步降低，中国经济向以国内大循环为主体转变是历史的必然、发展的必然。在这种形势下，以习近平同志为核心的党中央提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，有利于正本清源、避免外界简单把中国发展模式视为“出口导向型”，也有利于引领全国人民准确把握当前发展所处的环境和阶段，从而坚定信心、构建新发展格局。

中国能够抓住高质量发展的宝贵机遇，也有足够能力应对各种挑战

记者：在当前复杂严峻的形势下构建新发展格局，我国面临哪些有利条件和不利因素，应当如何抓住机遇、应对挑战？

林毅夫：构建新发展格局，中国有独特的优势，也面临着一些挑战。总的看，机遇大于挑战。

作为发展中国家，中国有后发追赶优势。无论是制造业还是服务业，我们和发达国家还有一定差距，国际上的“参照系”为我们提供了可以借鉴的发展目标和路径。通过深化改革、加强创新、提高人均劳动生产率，有望稳步提升、迎头赶上。

更为可贵的是，当前新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，为我们带来了换道超车的宝贵机遇。新一轮科技革命和产业变革的特点是投入以人力资本为主、金融资本投入相对较少，而作为人口大国、人才大国，中国拥有规模庞大的高素质人才。作为全球最大市场，中国也为新技术、新产品、新业态提供了广阔的应用场景。此外，中国还拥有全世界最完整的产业体系、最强大的工业配套能力，有利于加快创新脚步。去年全球494家“独角兽”企业中，中国有206家、位居世界第一，充分证明了我们的优势所在。

国际市场不确定性增强、全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击、科技领域“卡脖子”问题等也给构建新发展格局带来挑战，但从长远来看，我们完全可以成功应对这些挑战。

一方面，我国有强大的自主创新能力。过去，部分产品国内产出较少，有的是因为不具备相关技术，更多则是因为国内技术不够成熟、生产成本较高、良品率较低。将来，随着国内需求扩大，相关技术会走向成熟，成本也会逐步下降，跟世界先进水平的差距会越来越小。

另一方面也要看到，全球市场是一块大“蛋糕”。尽管个别国家推行保护主义、单边主义，但经济全球化的大趋势不会改变，中国市场的魅力不减，愿意同中国合作的国家、地区和企业还有很多。党中央提出构建新发展格局，绝不是关起门来封闭运行。中国在释放内需潜力、加强自主创新的同时，也将全面提高对外开放水平、营造良好外部环境，尽可能利用好国际国内两个市场、两种资源。这样一来，我们就能持续收获广阔的市场空间与合作机会，就能与友好国家一道分享中国经济发展和全球化红利，也就能实现“国内国际双循环相互促进”。

深化改革、扩大内需，从生产、分配、流通、消费入手畅通国民经济循环

记者：习近平总书记指出，以畅通国民经济循环为主构建新发展格局。您认为，当前国民经济循环还存在哪些“堵点”“断点”，应当如何畅通？

林毅夫：畅通国民经济循环，最重要、最有效的手段就是深化改革。紧紧围绕十八届三中全会提出的“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”深化改革，坚持和完善社会主义基本经济制度，就可以持续推动技术进步、产业升级、居民收入提高，从而实现经济高质量发展。

下一步深化改革的重点，应是要素市场化改革。改革开放40多年来，我国商品和服务市场发展迅速，但要素市场发展仍有不足、资源配置仍有扭曲。具体来看，在金融市场，要通过改革使农户、小微企业等得到更大力度的金融支持；在人才市场，要通过户籍制度改革等举措疏通人才跨区域流动的障碍；在土地市场，要深化农村集体土地制度改革。此外，还要坚持“两个毫不动摇”，打破各种不合理的市场准入限制，为民营企业投资兴业破除堵点。

畅通国民经济循环，还要扭住扩大内需这个战略基点，使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场。

在生产上，要保障产业链供应链安全稳定、推动区域一体化发展。未来，我国制造业会逐步转向资本密集型、技术密集型，产业链会更复杂、更高端。要让产业形成足够竞争力，需要在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济区等足够大的区域内发挥各地比较优势，打造产业集群，形成规模效应，带动技术水平跃升。

在分配上，要兼顾效率与公平，进一步缩小收入差距。经济发展是一个结构变迁的过程，有关部门应为劳动者提供职业技能培训等必要支持。

在流通上，要进一步减少交易环节、降低交易费用、提高流通效率，让生产要素在区域和城乡之间高效流通、合理配置。

在消费上，则要提高居民收入水平、完善社会保障体系，以增强居民消费的能力和信心。

总的看，中国拥有巨大的发展潜力，也具备强大的应变能力。让有效市场和有为政府两只手有机结合，共同发挥作用，我们就能不断释放发展潜力、提高发展质量，加快形成新发展格局。

《 人民日报 》（ 2020年09月21日 02 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)