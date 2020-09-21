税务总局4招优化纳税信用管理

本报北京9月20日电 （记者汪文正）国家税务总局日前发布《关于纳税信用管理有关事项的公告》，推出4项优化纳税信用管理的措施。
《公告》增加了非独立核算分支机构可自愿参与纳税信用评价。非独立核算分支机构可通过向主管税务机关提交《纳税信用补评申请表》自愿参评，在其存续期间将与其他正常参评企业一样，适用纳税信用管理相关规定。
《公告》调整了纳税信用评价起评分的适用规则。将一个评价年度内接受过税务机关相关检查从100分起评，调整为只要在近三个评价年度内接受过税务机关相关检查的，即可从100分起评。
此次税务总局还增加了纳税信用指标评价情况的复核机制，调整了纳税信用D级评价保留2年的措施。
企业家热议新时代民营经济统战工作：释放重磅利好 机遇前所未有 近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对做好新时代民营经济统战工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，民营经济统战工作不断加强和完善，在服务党和国家中心工作中发挥了重要作用。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部…【详细】
发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长 人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】
发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复 人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出…【详细】
胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布 2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂…【详细】