全球航空业展开“花式自救”

后疫情时代，随着航线的恢复、运输量的回升，全球航空业也表露出复苏的迹象。但各家都有难念的经，航司一边要面临着多重客观困难，一边是要寻求资金，无论是抛售业务、融资、接受政府补助或贷款，各家都积极地开展了花式自救……

据彭博社9月17日报道，达美航空（Delta Air Lines）正在筹集90亿美元资金，这将是航空史上最大的一笔商业融资。

达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安（Ed Bastian）表示，达美每月约消耗7.5亿美元现金，而今年的客运量仅为去年同期的30%，一系列融资行为将提高达美航空的流动性。

当地时间9月15日，欧洲航空协会、国际航空运输协会、欧洲空中导航安全局和国际机场协会欧洲分会等组织在一场视频研讨会中呼吁，欧盟国家在应对新冠肺炎疫情的旅行限制措施上应更为一致，以恢复乘客对航空旅行的信心。

据悉，欧盟领导人和国家元首已计划在9月28日的欧洲理事会会议上讨论是否需要采取协调一致的方法。

2024年才能恢复？

目前，全球航空业已有回暖之势。

9月15日，中国民航局召开的例行新闻发布会上公布了全行业的8月运行数据：8月全行业完成运输总周转量75.4亿吨公里，恢复至去年同期的65.4%，共完成旅客运输量4553.9万人次，接近去年同期的3/4。其中，国内航空客运市场加快恢复，本月共完成4535.1万人次，已恢复至去年同期八成以上。货运方面，8月全行业共完成货邮运输量54.6万吨，恢复到去年同期的86.7%，国内、国际航线数量分别恢复到去年同期的86.2%、87.8%。

欧盟航线也在重启。最近，欧洲各大航空公司就宣布将于10月恢复飞至墨西哥著名旅游城市坎昆的航班。

但不可忽视的是，全球航空业仍面临重重危机，如航线管制、营收锐减、裁员、合并、破产。对于一些本就经营不善的航空公司，新冠疫情将该问题更加放大，要么关门，要么停飞，一些实力较强的航空公司则暂时缩减规模。

由于航空旅行未能像预期的那样迅速从疫情危机中恢复，空客日前就加大了强制裁员的警告力度。

新加坡航空集团近日也宣布将削减其所有航空公司约4300个职位。该公司表示，随着招聘暂停，自然减员和自愿离职计划的采用，受影响的潜在员工人数将在新加坡和海外站点减少到约2400人。

国际航协驻中国首席代表马涛曾对媒体表示，世界各地有多家航空公司申请破产保护，航空业的出行需求要到2024年才能恢复到2019年的水平。

全球航空业展开求救与自救

在抵押了飞机及利润丰厚的航线之后，航空公司开始转向飞行常客计划以获取贷款。据报道，达美航空已将其与子公司SkyMiles IP Ltd.的融资规模增加25亿美元至90亿美元。

该公司表示，预计将于9月23日发行25亿美元、2025年到期的4.5%优先抵押票据，以及35亿美元、2028年到期的4.75%优先抵押票据。达美航空和SkyMiles还预计将就30亿美元的定期贷款安排达成信贷协议。

特朗普政府此前出台了法案，为航空公司提供联邦政府贷款，航空公司确定是否接受贷款的最后期限为9月30日。

若此次达美航空融资成功，将无需向政府求援。

与此同时，印度航空正在积极寻求15亿美元的无息贷款。

印度民航部长哈迪普·辛格·普里表示，因为隔离政策使旅行需求锐减，印度航空公司正在向政府寻求大笔贷款。

据了解，印度航空的总部设在印度德里，是一家国营航空公司，由印度民航部管理，该公司以营运国内航线和邻近亚洲国家的国际航线为主。

国际航空运输协会称，印度今年或将失去近300万个航空及相关行业的工作机会，并损失超过110亿美元的收入。

面对疲软的本国货币和昂贵的燃油税（印度燃油税为世界最高），即使是在新冠疫情暴发之前，印度的航空业在激烈的市场竞争中也发展得十分艰难。

亚太航空中心推测，印度航空公司需要多达25亿美元的资金才能继续维持飞行。如果接下来政府不实施一些援助，且没有额外资金的注入，印度的多家航空公司将面临关闭。

相较之下，欧洲政府给予航空产业的援助力度较大。此前，汉莎航空98亿美元的援助计划就吸引了大量关注。欧洲航空公司协会等国际组织9月15日曾敦促欧盟领导人对疫情期间的出行限制作出调整，以更好地支持航空业的经济复苏。

(责编：李都也(实习生)、李栋)