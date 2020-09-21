不以规模论英雄 多只基金主动“瘦身”

过去基金公司对规模趋之若鹜，如今越来越多的基金主动控制规模，使基金规模与基金经理的管理能力相匹配。

公募管理人似乎越来越明白一个道理：基金，不能被困在规模里。作为生命之血，过去基金公司对规模趋之若鹜。经过市场的大浪淘沙，业内逐渐形成了新的共识——业绩才是立命之本。

今年以来，无论是对老基金的限购，还是对新基金的配售，都反映出基金公司和监管层在规模和业绩的取舍上更为理性。

拒绝规模的“诱惑”

A股结构性行情和7月的反弹行情，让公募基金的赚钱效应更深入人心。随之而来的资金涌入，既是诱惑也是考验。

不少基金公司选择拒绝诱惑，主动控制规模。据Wind统计，截至9月17日记者发稿前，7月份以来，有关公募基金暂停申购或者暂停大额申购的公告多达上千条。

诚如大部分公告里提到的，限购的原因是“为了保证基金的平稳运作，维护现有基金份额持有人利益”。

上海一家公募人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，主动限购一般是以保护持有人利益为出发点，有时候是基金经理认为无法管理更多的资金，有时候是原有客户不希望收益被摊薄，第二种情况在打新基金中尤为多见。

至于何时再打开申购，深圳一家公募人士表示，会综合多种因素决定，比如行情、投资者情绪、基金经理本人的意愿等。

以睿远成长价值为例，该产品在募集时限购50亿元，却被超700亿元资金抢筹。即便在成立后，睿远基金也保持了难得的清醒，设置了每天限购1000元的门槛。随后，又在7月份股市高歌猛进之际暂停申购，之后股市进入震荡调整期。

9月16日，睿远成长价值重新打开申购，被市场解读为看好后市，也有人称之为“为投资者做择时”。

让规模与能力相匹配

新基金的限购也渐成趋势。上半年，因错判市场情绪，没有限购之下，涌现了几只数百亿的爆款基金。

之后，也许是出于理性的考量，或是因为监管的指导，可以看到爆款基金的首募规模呈下降趋势，从最初动辄300亿元、200亿元，到后续的100亿元、80亿元、50亿元……

7月初，曾有消息称，监管层对“单只基金首募规模不得超过300亿”作出了窗口指导。随后，监管层迅速辟谣了该传闻。

一位基金公司人士告诉《国际金融报》记者，监管目前对基金发行规模没有硬性的规定，但是会做出一定的指导。

“公司即将发行的一只基金，在申报时监管层给了三个规模档选择，综合考虑公司管理能力和渠道能力，我们选了最保守的那一档。”该人士表示，对于募集能力强的公司，或是有市场号召力的基金经理，在监管允许范围内，也可以选高一点的规模上限。

让规模与投资能力相匹配，也许才是背后的深意。

(责编：李都也(实习生)、李栋)