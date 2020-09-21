原标题：中信银行重庆分行支持长安汽车与联动云集团交付第10000辆新车

活动现场。受访者供图

人民网重庆9月18日电 9月17日，长安汽车与联动云集团交付第1万辆新车活动仪式举行，中信银行重庆分行作为该项目唯一合作银行受邀出席现场。

去年底，某共享出行平台向长安订购3.5万台长安悦翔汽车用于补充分时租赁用车，由于金额巨大，需要银行金融支持。

得知一消息后，中信银行重庆分行立即制订了具有实操性的多套实施方案，创新延伸产业链服务，并在今年疫情期间及时为长安汽车提供一揽子金融服务方案，得到长安汽车等多方的充分认可。

中信银行重庆分行行长助理刘涛表示，下一步，中信银行重庆分行还将加大对长安汽车等重庆制造行业的支持力度，依托“信E链”“信E融”“信E池”等交易银行产品及汽车金融大单品，不断创新突破，助力合作企业再创辉煌。（胡虹、游晋宇）

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