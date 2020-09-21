邮政快递业助力脱贫攻坚 产业扶贫深入全国

人民网北京9月21日电（记者 胡挹工）今日上午，国家邮政局局长马胜军在接受记者采访时介绍了邮政快递业助力脱贫攻坚的相关情况，他表示，国家邮政局已经构建了广覆盖的物流网络、广对接的助贫平台、广吸纳的就业通道，较好完成党中央交办的脱贫各项任务。

目前邮政快递业已经实现了“工业品下乡、农产品进城”的流通新渠道，吸纳贫困人口就业、帮助农民增收的重要动力源，为全面打赢脱贫攻坚战贡献了行业力量。

马胜军介绍，邮政快递业坚持以发展农村邮政、快递服务为主攻方向，不断推动农村邮政快递网络下沉，目前，农村100%的乡镇已建有邮政局所，100%的建制村实现了直接通邮，97%的乡镇有了快递网点。2019年，农村地区收投快件超过150亿件，今年1-8月，这一数字就达到200亿件，农村地区快递处理量增速比城市高10个百分点以上。邮政快递业在促进农业生产、加速农产品流通、推动农民消费方面发挥着重要的基础性作用。

邮政快递业还坚持以大力推进产业扶贫为工作重点，深化与农村电商融合发展，积极推广“寄递+农村电商+农特产品+农户（合作社）”的产业扶贫模式，大力促进邮政快递服务现代农业，多渠道解决农产品销售难、出村难等问题，推动从“寄包裹”“收包裹”到“产包裹”的转变，积蓄起贫困地区产业转型和激励脱贫的新动能。截至2019年底，邮政快递业已经培育出业务量超百万件的快递服务现代农业“一地一品”优质项目163个，其中，超千万件的金牌项目37个。2019年，各地邮政企业还培育“一市一品”项目712个，配送农特产品进城49万吨。

邮政快递业在扶贫过程中还注重发挥行业优势，面向贫困地区扩大用工招聘力度，推动从业人员返乡创业，带动贫困群众一起实现就业脱贫；大力开展“扶智扶志”行动，将提升贫困地区劳动力就业技能、拓展青壮年劳动力就业渠道作为扶贫工作重点，多措并举有效阻止贫困现象代际传递。不少快递企业工资高于当地平均水平，形成了“一人就业、全家脱贫”的良好局面。2014年以来，我们共解决农村地区就业150万人以上。仅今年前8个月，邮政快递业就为农村地区新增就业岗位15万人，帮助504个国家级贫困县的10万户贫困户增收1亿多元，体现了行业应有价值。

最后，马胜军表示，邮政快递业将接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，依托遍布城乡的邮政、快递网络和长期服务农村、离农业近、与农民亲的天然优势，进一步加快补齐行业在农村地区的短板弱项，深入推进行业与现代农业体系融合发展，将邮政、快递网络全面深下去，将农村产业带起来，促进农民生活不断富裕。

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