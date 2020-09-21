2020中国国际生态竞争力峰会在呼伦贝尔市召开

9月20日，中国贸促会、中国国际商会、全国政协人口资源环境委员会、国家林业和草原局、内蒙古自治区政府联合主办的2020中国国际生态竞争力峰会在呼伦贝尔市召开。万里智库作为国内“绿金”评价体系的机构，继2019年作为峰会承办方之后，2020年作为本次峰会合作伙伴，继续承办平行论坛——“绿水青山就是金山银山”城镇可持续发展论坛。本次峰会数百位专家学者政企代表济济一堂，围绕生态治理、能源环境、农牧产业、文化旅游、智慧经济等领域交流发展经验，共同探讨绿金产业合作模式。

本次峰会由中国国际商会秘书长于建龙主持， 随后由内蒙古自治区政府副主席黄志强，全国政协人口资源环境委员会副主任任亚平，中国国际贸易促进委员会，中国国际商会副会长张少刚，全国绿化委员会办公室专职副主任胡章翠，联合国，冰岛等各国大使先后致辞，并现场举行2020最具生态竞争力城市颁奖仪式。

2020年城镇可持续发展平行论坛由万里智库秘书长赵悦主持，同时作“践行绿金理念，推动可持续发展”主题演讲，中国银行原副行长，万里智库高级研究员张燕玲，呼伦贝尔市委常委常务副市长及永乾先后致辞。论坛上来自呼伦贝尔市旗两级的多位书记、旗长，来自日本、俄罗斯、法国、印度、韩国的驻华使馆和国际机构代表，来自北京上海江苏安徽和内蒙古等地的万里智库代表齐聚一堂，实打实的为城市和产业发展献计献策。（牛广文）

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