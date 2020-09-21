宁波：让减税降费“大礼包”直达市场主体

在浙江金瑞泓科技股份有限公司财务经理鲁丁林的记事本上，详细记录着企业今年以来享受到的一笔笔政策红利：社保费减免255万元、社保费缓缴87万元……截至8月份，该企业已累计享受减税降费超1000万元。

阶段性减免社保费、免征文化事业建设费、预减免疫情期间困难企业房土两税……今年以来，一系列减税降费政策的及时出台，为金瑞泓科技等企业“雪中送炭”，及时纾解了企业困难，助力全面复工复产，增强了企业发展信心和后劲。

疫情发生以来，宁波市税务部门深入聚焦国家税务总局“四力”要求，精准落实支持疫情防控和经济社会发展的各项税费优惠政策，让减税降费“大礼包”直达市场主体，为服务“六稳”“六保”大局持续发力。

让政策“大红包”落地见效，关键在于执行。疫情期间，考虑到1-2月小规模纳税人征收率为3%，而3月适用减按1%的征收率，为提高申报效率和数据质量，宁波市税务部门量身定做“防疫版”智能申报一体化程序，确保全市小规模纳税人精准享受政策红利。

据介绍，该程序不仅整合了支持疫情防控税费优惠政策，还新增了开票数据“纠错”等功能，纳税人只需填列一项无票销售额，程序将分别按照不同征收率换算为不含税销售额，实现纳税人“无运算”申报，简化了申报难度，缩短了申报时间，税款计算和相关优惠享受的数据准确率高达100%。

同时，宁波市税务部门不断提速增效出口退税服务，助力外贸企业逆势而上、拓产扩能。

“今年以来公司加大了欧美地区的出口业务，高效及时的出口退税助了我们一臂之力。1-8月已累计获得出口退税1232万元，较去年同期增长7倍多，对我们开拓海外市场布局帮助很大。”宁波运宝电器有限公司财务负责人邵志伟表示，“从申报到退税通常只需要两个工作日左右，每月及时到账的出口退税款就像是‘定心丸’，让我们对企业发展和市场预期充满了信心。

据统计，宁波市税务部门1-8月已累计为15937户企业办理出口退税337.5亿元，出口退税平均时限在4个工作日以内，为宁波稳住外贸盘作出了积极贡献。（牛广文）

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