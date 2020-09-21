宁波：让减税降费“大礼包”直达市场主体

在浙江金瑞泓科技股份有限公司财务经理鲁丁林的记事本上，详细记录着企业今年以来享受到的一笔笔政策红利：社保费减免255万元、社保费缓缴87万元……截至8月份，该企业已累计享受减税降费超1000万元。
阶段性减免社保费、免征文化事业建设费、预减免疫情期间困难企业房土两税……今年以来，一系列减税降费政策的及时出台，为金瑞泓科技等企业“雪中送炭”，及时纾解了企业困难，助力全面复工复产，增强了企业发展信心和后劲。
疫情发生以来，宁波市税务部门深入聚焦国家税务总局“四力”要求，精准落实支持疫情防控和经济社会发展的各项税费优惠政策，让减税降费“大礼包”直达市场主体，为服务“六稳”“六保”大局持续发力。
让政策“大红包”落地见效，关键在于执行。疫情期间，考虑到1-2月小规模纳税人征收率为3%，而3月适用减按1%的征收率，为提高申报效率和数据质量，宁波市税务部门量身定做“防疫版”智能申报一体化程序，确保全市小规模纳税人精准享受政策红利。
据介绍，该程序不仅整合了支持疫情防控税费优惠政策，还新增了开票数据“纠错”等功能，纳税人只需填列一项无票销售额，程序将分别按照不同征收率换算为不含税销售额，实现纳税人“无运算”申报，简化了申报难度，缩短了申报时间，税款计算和相关优惠享受的数据准确率高达100%。
同时，宁波市税务部门不断提速增效出口退税服务，助力外贸企业逆势而上、拓产扩能。
“今年以来公司加大了欧美地区的出口业务，高效及时的出口退税助了我们一臂之力。1-8月已累计获得出口退税1232万元，较去年同期增长7倍多，对我们开拓海外市场布局帮助很大。”宁波运宝电器有限公司财务负责人邵志伟表示，“从申报到退税通常只需要两个工作日左右，每月及时到账的出口退税款就像是‘定心丸’，让我们对企业发展和市场预期充满了信心。
据统计，宁波市税务部门1-8月已累计为15937户企业办理出口退税337.5亿元，出口退税平均时限在4个工作日以内，为宁波稳住外贸盘作出了积极贡献。（牛广文）
商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长 本报北京9月20日电 （记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】
狗不理陷“舆论危机”，老字号“割袍”自救（深度） “对不起，加盟店不好吃，直营店也真的和好吃不沾边。”9月中旬的一个上午，在北京读书工作了近10年的白领谢柯（化名）这样向《国际金融报》记者评价她眼中的狗不理。 近日，这一百年老字号品牌陷入了一场“口碑风波”。9月上旬，微博签约自媒体谷岳…【详细】
企业家热议新时代民营经济统战工作：释放重磅利好 机遇前所未有 近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对做好新时代民营经济统战工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，民营经济统战工作不断加强和完善，在服务党和国家中心工作中发挥了重要作用。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部…【详细】
发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长 人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】