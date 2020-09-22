2020国际花生产业发展大会举行

本报驻马店9月21日电 （董航）21日，为期两天的2020国际花生产业发展大会暨花生文化交流研讨会在河南省驻马店市正阳县拉开序幕。
本次会议旨在助力中国花生、正阳花生走向世界。会议期间的活动包括“国际花生产业发展”主论坛，“世界花生文化传播研讨暨正阳花生地理标志品牌建设”、“花生产业科技创新与发展”两个分论坛，同期还将举行中国花生和植物油品牌集群成立仪式等活动。“我们将借力本次大会，推进花生购销对接、贸易合作，展示新产品、转化新成果、结识新客商，促成更多国际合作组织间开展花生产业的交流合作。”驻马店市政协副主席、正阳县委书记刘艳丽说。
据介绍，正阳县目前已形成完备的花生生产体系和闭环产业链，花生机械加工企业达38家。
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