LPR报价连续5个月“原地踏步”

本报讯（记者 潘福达）昨天，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2020年9月21日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR为3.85%，5年 期 以 上LPR为4.65%，两者连续5个月维持不变。
9月LPR持平在市场预期中。9月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展6000亿元中期借 贷 便 利（MLF）操 作，利 率2.95%，与此前持平。从去年8月份LPR改革以来的调整规律来看，MLF操作利率是LPR报价的主要参考基准，LPR报价与MLF利率往往联动调整，通过“逆回购-MLF-LPR”传导机制带动贷款利率下行。
东方金诚首席宏观分析师王青表示，这表明本月LPR报价的参考基础未发生变化，5月以来，LPR报价已连续五个月保持不动，根本原因在于这段时间宏观经济进入较快修复过程，以降息降准为代表的总量宽松不再加码，货币政策更加注重在稳增长与防风险之间把握平衡。
记者注意到，从LPR机制推出以来，5年期以上LPR利率已累计下降了20个基点，从4.85%降到4.65%，以首套房贷100万元、贷款30年为例计算，每月房贷可以少还120多元，虽然5月至9月一直维持在4.65%，但总体来看降息幅度明显。
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