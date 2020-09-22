国办发文促进新型消费扩容提质

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）我国新型消费进入发展“快车道”。9月21日，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》（以下简称《意见》），明确到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高，“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟。
《意见》指出，近年来，我国以新业态新模式为特征的新型消费迅速发展，特别是今年新冠肺炎疫情发生以来，传统接触式线下消费受到影响，新型消费发挥了重要作用。但也要看到，新型消费领域发展还存在基础设施不足、服务能力偏弱、监管规范滞后等突出短板和问题。为此，《意见》从五方面提出18项基本任务，包括加力推动线上线下消费有机融合、加快新型消费基础设施和服务保障能力建设、优化新型消费发展环境、加大新型消费政策支持力度以及强化组织保障。
面对基础设施不足的问题，《意见》要求，加强信息网络基础设施建设、完善商贸流通基础设施网络、推动智能化技术集成创新应用、规划建设新型消费网络节点等。例如，加大5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施建设力度等。
“2018年以来，我国内有经济增速放缓等多重压力。但传统基建投资对经济的拉动作用正在减弱，而信息基础设施对于国民经济的拉动作用在学界已早有公认。”国家信息中心大数据发展部副研究员杨道玲曾撰文表示。
不过，在她看来，发展新型基础设施建设仍存诸多门槛。例如，新型基础设施所需核心元件高度依赖进口、所需人才供不应求等，“需形成顺畅高效的体制机制，形成统一领导、分工合理、责任明确、运转顺畅的推进机制；增加基础研究投入；加大新型基础设施产业应用；优化新型基础设施空间布局等”。
今年以来，在积极财政政策下，国内新基建投资持续添注。截至8月初，新增专项债发行已完成全年额度的62.5%，全部用于重大基础设施和民生服务领域。业内预计8-10月，将迎来新增专项债的发行小高峰，包括新基建在内的“两新一重”建设将是投资重点。著名经济学家宋清辉表示，随着防控逐步进入常态化的后疫情时代，今年下半年国家投资领域主要集中在5G、人工智能和生物医药等新基建领域。
值得一提的是，此次《意见》在完善新基建设施的基础上，进一步明确要强化财政支持，研究进一步对新型消费领域企业优化税收征管措施；优化金融服务。例如，深化政银企合作，拓展新型消费领域投融资渠道；优化与新型消费相关的支付环境，降低支付成本、手续费用；完善跨境支付监管制度，促进跨境移动支付应用；支持符合条件的企业发行新股、发行公司债券、“新三板”挂牌等方式融资；发展股权投资基金等。
不过仍需注意的是，想要打通消费新业态的“最后一公里”，灵活就业下，劳动保障体系建设仍不容忽视。在采访过程中，多家外卖平台兼职骑手均向记者表示，对于公司方是否为其缴纳社保的情况并不明确，而个人每月仍需承担意外保险费用。而该《意见》也着眼新型消费全链条，提出在新就业形态下，完善劳动保障政策。
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