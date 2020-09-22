原标题：增资进度加速 券商年内发行次级债已过千亿

券商通过发债“补血”热情高涨。近日，中信证券、东兴证券相继公告称获证监会核准发行次级公司债，总额分别不超过300亿元、100亿元。东方财富Choice数据显示，今年以来，券商已发行次级债规模超过1000亿元。业内人士表示，及时补充资本金、夯实资本实力有助于券商扩大业务规模，提高风险覆盖率，是提升未来竞争力的核心。

东方财富Choice数据显示，截至9月21日，券商已发行次级债规模1028.5亿元，其中包括六家券商发行的永续次级债。除了近日公示的中信证券300亿元、东兴证券100亿元次级债之外，此前证监会同意国泰君安、山西证券向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元、50亿元次级公司债券的注册申请，券商待发次级债累计约650亿元。

实际上，去年年底证监会提出要“推动打造航母级证券公司”，并给出六方面具体方案，其中包括多渠道充实证券公司资本，鼓励市场化并购重组，支持行业做优做强。支持证券公司在境内外多渠道、多形式融资，优化融资结构，增强资本实力。支持行业内市场化的并购重组活动，促进行业结构优化及整合。

在业内人士看来，及时补充资本金有助于券商扩大业务规模，提升风险覆盖率。国开证券表示，次级债作为券商债券融资方式，兼顾营运资金补充和资本补充功能。在当前的市场环境下，如能补充长期低成本资金，有利于券商做大资产规模，提升杠杆率和盈利能力。

中泰证券分析师蒋峤指出，次级债是唯一可补充券商净资本的债券。允许证券公司公开发行次级债，可降低券商融资成本，有利于券商补充资本，提升风险覆盖率，更好满足风控指标的要求。

(责编：李都也(实习生)、李栋)