大兴机场旅客吞吐量首破千万人次大关

人民网北京9月22日电（记者乔雪峰） 9月22日上午，准备乘坐南航CZ8887航班前往上海的聂先生幸运地成为大兴机场第1000万名旅客，标志着大兴机场自投运以来旅客吞吐量首次突破千万人次大关，预计到2020年底，大兴机场投运以来旅客吞吐量将达到1600万人次。

一直以来，大兴机场围绕安全、运行、服务等方面工作，全力推进高质量、高品质发展，全面打造“四型机场”标杆，不负重托、砥砺前行，奋力答好高水平运营大兴机场的时代答卷。

积极推动复工复产 航班增速位居全国前列

2020年初，面对新冠肺炎疫情的挑战，大兴机场于3月29日、4月12日、4月26日、5月3日、8月25日，圆满完成4批次航班转场和1次航班换季，答好“转场+换季+防疫”组合题，进一步优化北京“一市两场”航班时刻资源配置，为大兴机场高质量持续发展打下坚实基础。

目前，大兴机场单日最高航班量突破660架次，单日最高旅客量突破9.2万人次。截至9月21日，大兴机场累计完成航班起降8.4万架次，货邮吞吐量约3.9万吨。在大兴机场运营的南航、东航、国航、中联航、厦航等18家国内航空运输企业，运营国内航线187条，联通全国129个航点；开通货运航线5条，往返大兴机场至上海浦东、成都、杭州、南通、无锡。

同时，大兴机场还通过“大兴机场周年庆”主题活动开展直播营销，激发市场活动，推动航空业复苏。9月以来大兴机场的航班增速位居全国机场前列，其中最热门航线之一的广州航线日均旅客量达到9600多人次。

强化安全管理 实现高品质运行

今年以来，大兴机场深入开展“抓作风、强三基、守底线”安全整顿活动，细化分解83项安全整顿工作任务，筑牢大兴机场安全根基，为高水平运行夯实基础。

今年5月21日，大兴机场西一跑道正式实施HUD RVR 75米运行，大兴机场具备HUD RVR 75米起飞能力的跑道达到两条，低能见度运行能力达到国际领先水平；国内首家实施灯光引导航飞机场面滑行的机场，运行效率大幅提升；飞行区新能源车辆占比达到75.3%；大兴机场2020年度累计日均数字处理能力（DCI）得分位居全国首位。

大兴机场自开航至9月21日，累计实现航班始发、放行正常率两个指标均“百分百”113天，实现航班始发、放行、起飞正常率三个指标均“百分百”77天，在全国主要机场中排名第一。

关注服务需求 全方位提升旅客出行体验

大兴机场积极采用现代科技，打造智能高效、便捷放心的出行服务。旅客出港全流程采用自助办理及查询设备，减少旅客排队等待时间。全流程实现 “无纸化”出行，OneID刷脸通关即将在近期实现。全面采用RFID行李牌，实时了解行李信息，放心享受美好出行。

大兴机场坚持以旅客需求为导向，广泛收集旅客声音，持续提升服务品质、提升旅客满意度。2020年一、二季度ACI测评整体满意度均为满分5分，全球机场排名第一。“兴”心相印、大兴机场APP等服务产品可及时为旅客提供帮扶、指引，深获好评；餐饮、商业100%落地同城同质同价；航站楼内38处景观和公共艺术设施，以及多样文化展演，打造一步一景候机新体验。

为进一步服务旅客交通出行，大兴机场依托一体化综合交通枢纽优势，多点规划建设城市航站楼，打造“一站式购票”的空地联运产品，将服务从机场延伸至家门。截至9月20日，草桥城市航站楼累计办理航班2.6万余架次，服务旅客13万余人次，收运行李4.5万余件。

9月16日，大兴机场首座跨省异地城市航站楼——固安城市航站楼正式启用，进一步发挥大型国际枢纽机场的辐射带动作用，服务京津冀协同发展国家战略。随着疫情的稳定，大兴机场不断增加机场巴士发车班次，延长夜航线路运营时间，并积极拓展省际巴士线路，服务京津冀旅客。

大兴机场将进一步深化经营管理体系，提升运行服务品质，推动落实各项发展目标，持续打造“四型机场”标杆，积极发挥辐射带动作用，全力联通京津冀世界级机场群、北京“四个中心”、雄安新区建设，服务好京津冀协同发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)