发展国内大循环 改善营商环境

今年以来，国务院密集发布一系列优化营商环境的“硬举措”，在强抓落实的“号角”下，对地方政府的政策响应能力、落地执行力、创新服务能力都提出了新挑战和新要求。在这样的背景下，《小康》杂志社邀请国家相关部委领导、经济专家、营商环境研究学者、企业高管在西安市鄠邑区开展营商环境内循环经济专题调研活动，梳理和解决一批群众和企业反映集中的痛点、堵点、难点问题。本次活动议程包括营商环境内循环经济圆桌座谈会以及一行人对西安国维淀粉有限责任公司的企业专项考察调研。

在上午的营商环境内循环经济圆桌座谈会上，《小康》杂志社社长舒富民为座谈会致辞。今年受疫情影响，营商环境的内涵和发展遇到了新难题。同时在复杂的国际形势下，中央提出发展内循环的战略举措，做好内循环和外循环。他指出，怎样做好内循环，把内循环经济和营商环境结合起来，找到一条我们认为切实可行的、符合企业和社会发展的举措，是十分有意义的。

营商环境改善需要健康政商关系

求是杂志社原社长高明光认为，构建以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进的格局离不开改善营商环境的问题。“有土地有阳光，但是病虫害太多，也长不起来，这是值得我们深思的。”他调研指出，做得差的地方不完全是硬件和软件不行，而是非市场化的干扰太多。改善营商环境要诚心诚意、脚踏实地、持之以恒。而发展内循环则要发现新的消费热点和亮点，把内循环的“蛋糕”做大，扩大内需。中央提出要千方百计保就业、保民生、保市场主体，很重要一点是增加人民群众收入，培养购买力，这样才能真正取得效果。

十届、十一届全国人大常委、财经委副主任委员贺铿认为以国内大循环为主体，是正本清源的一个战略，并就构建国内大循环提出了五点建议。一是进一步进行市场化改革，而市场环境的好坏与政治环境的宽松和谐是密切相关的，因此要发展“亲清”政商关系。二是企业家要创新品牌，发扬工匠精神，要有诚信。三要有核心技术、新技术。四是调节收入分配。有了合理的分配才能更好扩大内需，提高购买力。五是发展民营企业、小企业，要相信民营企业。

求是杂志社原秘书长盛天启指出，只有好的营商环境，企业才能发展起来。他认为营商环境包括两条，一是确定“行政权力干什么”，要为企业服务；二是文化环境，这是重要的“软环境”。

“营商环境的问题从根本上说是一个改革的问题，即推进市场化改革，建立完善的市场体制。”中国市场经济研究会会长周为民认为，营商环境包括三方面的环境，一是法治环境，其核心是充分尊重和保护人民的财产权。与法治环境相关的是政商关系的问题，健康的政商环境就是要依法办事。二是政策环境。其要领是政府怎么对待企业、企业家，并强调要助力企业把全部精力用在生产、经营、创新、发展上，降低其他方面的交易成本。要更多支持中小微企业，支持民营企业，民富国强。三是意识形态环境。鼓励民营经济发展要有意识形态环境的相应配合，它可以提供可确定的预期，这非常重要。

国家审计署原金融审计二局副局长（正局长级）连启华指出，面对复杂严峻的经济形势，要有打持久战的态度，而改善营商环境、推进经济大循环是重要的战略举措。“从改革开放开始，我们就讲筑巢引凤，要形成亲商、安商、富商的企业生存环境”。这是政府促进经济发展的重要职责，如今强调要建设服务型政府，从经济来说就是要建设企业家满意的政府，强调要问责。关于经济循环，他认为，以国内大循环为主体，意味着要着力打通国内生产分配流通消费各个环节，不断满足消费升级需求。

国家发改委农经司原副司长、清华大学中国农村研究院研究员方言指出，随着国际秩序的改变和今年疫情带来的科技革命，会加快带来新的工业革命，因此以国内大循环为主，要在在科技创新和自主研发方面下大力气。而内部大循环势必涉及到企业生存的环境，她认为，创造营商环境、修改国家有些法律条例时要把握好对外开放和国家安全的平衡。其次，要考虑政策的连贯性。而“法律是硬件，执法人是软件”，构建“亲清”政商关系，关键是看执行法律和政策的干部敢不敢担当，对政策理解得深刻不深刻，否则懒政、怠政给营商环境带来的不利因素比政策还要严重。第三，企业家也要有契约精神，加强诚信。

政策落实“最后一公里”是关键

西安市鄠邑区原政协主席、西安市沣京工业园区原主任徐化民谈及关于支持民营经济政策落实的“最后一公里”问题，指出一些地方政府在执行中央指示方面有很大的偏差。“我们地方政府对民营企业遇到困难以后，存在等待观望甚至撇清关系的情况。关键是一公里落不实，这是关键，要深思。”有些领导对工业企业重视程度不够，而对房地产的项目热情高涨，他指出作为地方领导应该考虑长远发展，可持续发展。同时在具体工作中，政府也不能只唯上，否则“懒政问题比廉洁问题更可怕”。

关于营商环境“最后一公里”的问题，北达规划院副院长、上海交通大学客座教授王平指出，一些政府为促进企业投资出台了很多规定，但有些规定是无效的，有的朝令夕改的，使很多企业摸不着头脑。他认为其中很大的原因是政府没有一套实时的能够精准掌握地方产业、企业情况的系统，因此需要政府有一套互联互通大数据基础系统，解决精准决策辅助问题。此外，政策自动兑现系统也很重要，用系统自动兑现政府的相应优惠政策。

原环保部《环境经济》杂志主编艾铁鹰指出，经济发展面临的很多深层次问题都要在内循环大战略转向过程中解决。具体到生态文明建设方面，我们应该怎么做？他指出最近生态环境部部长黄润秋发表文章，重点强调实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控。要求各地方、各省、各市，都要制定本地的“三线一单”，与之配套的法律政策也在制定当中。“在内循环中，对经济精雕细琢，这个工作非常重要。”他指出，环保工作不光是一个环境质量的提升问题，也牵扯到社会方方面面，因此需要有一个法治的前提。

最后，西安国维淀粉有限公司董事长石玉宝进行了发言。国维淀粉公司是西安市鄠邑区招商引进的民营企业，经过21年的发展，企业已成长为国家级农业产业化重点龙头企业500强陕西省第2名，西部地区规模最大的玉米淀粉生产企业，多年被评为A级纳税企业。现有员工1100人，年加工玉米能力150万吨。2020年上半年，收购农民玉米82万吨，完成工业总产值10.7亿元，上缴税金2100万元，发放职工工资2320万元。他呼吁关注地方营商环境的提升，使企业能够在好的营商环境下，为社会做出更多的贡献。

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