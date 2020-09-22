电商热点：全国首个直播电商标准发布

人民网北京9月22日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：国家网络安全宣传周“App个人信息保护”主题活动在京举办，全国首个直播电商标准发布，未成年人的互联网普及率已达99.2%，网游沉迷、过度依赖、网络骗局仍需持续警惕关注。

1、81款App存在个人信息收集使用问题

9月20日，2020国家网络安全宣传周“App个人信息保护”主题活动在北京举办。App专项治理工作组通报了81款App存在个人信息收集使用问题，其中包括：WIFI万能密码、微信电话本、天气通、唱吧、中华万年历、大智慧、联想浏览器、新浪体育等。建议相关App运营者及时对存在的问题进行整改，并自当日起30日内向工作组反馈整改情况。

2、全国首个直播电商标准在广州发布

9月21日，2020直播电商产业年会（中国·广州）正式拉开帷幕。中国商业联合会在会上发布了全国首部全国性的直播电商标准——《直播购物运营和服务基本规范》，从直播电商前台主播、后台运行、采购供应链、货主方、信息方、资金方等不同维度进行了规范，形成了多方共同参与行业标准规范与智慧有效监管之势。

3、“全民上网”已成为未成年人的显著标签

中国社科院等单位21日共同发布青少年蓝皮书指出，未成年人的互联网普及率已达99.2%，显著高于中国总体互联网普及率(64.5%)。10岁及以下开始接触互联网的人数比例达到78%，首次触网的主要年龄段集中在6~10岁。蓝皮书对比2017年和2020年的数据指出，8岁前开始接触互联网的未成年人增多，表明未成年人网络“原住民”的特征越发明显。当代未成年人“数字化生存”程度不断提升，网游沉迷、过度依赖等仍需警惕。

4、中国邮政与拼多多达成战略合作

日前，中国邮政集团有限公司与拼多多在京达成战略合作协议。双方将在农产品进城及扶贫助农相关领域发挥各自优势，全面推进农产品产销对接合作。中国邮政将充分发挥资金流、物流、商流“三流合一”的优势，为拼多多农产品产销对接提供综合解决方案。同时，中国邮政还将发挥邮政企业直达源头的优势，利用三年时间打造150个中国邮政农产品基地，为拼多多平台从源头供应优质农产品。

5、天猫超市开启“买菜日”，生鲜果蔬百城1小时达

近日天猫超市推出“买菜日”活动，”买菜日“全面覆盖全国160多个城市，可实现超过万种蔬菜、瓜果、家禽海鲜等1小时达，并且支持一周七天24小时全天候下单。

6、苏宁易购：将加快线上及到家业务发展

9月20日苏宁易购在互动平台表示：公司将加快线上及到家业务的发展，加强门店数字化、互联网化，推进双线融合。目前除了家乐福到家，还上线了部分云店、红孩子等门店的1小时达业务。

7、首批18款App获颁安全认证

9月20日，云闪付、苏宁易购、中国移动、百度地图等10家企业的18款App（移动互联网应用程序）在京获颁安全认证证书，标志着我国App安全认证工作正式开展。据介绍，认证环节主要包括认证申请和受理、技术验证、现场审核、认证决定、证后监督等。获证App运营者在认证过程中存在欺骗、隐瞒、违反承诺等不当行为，认证机构将撤销认证。

8、央视曝光微信清粉骗局，实为控制账号

因微信通讯录过长，部分好友少有联系，于是一种所谓“微信清粉”的服务应运而生。而“清粉”的原理是通过应用集群控制软件来控制待清理的微信账户，让该账户自动向其所有好友群发消息，再由群控软件根据“信息是否能够成功发送接收”来识别其中哪些是“僵尸粉”并删除。而群发消息或拉群，需要用户通过扫描二维码来授权清粉服务的提供者登录网页版微信。这背后潜藏着巨大的风险：用户将被泄露个人资料包括微信的通讯录、聊天记录、聊天资料等。还会被注册其他账户，若账户违法将影响用户个人征信，甚至会被利用发布诈骗信息等。

(责编：毕磊、夏晓伦)