移卡LINK 2020智慧经营生态大会举行 聚焦小店经济数字化、智能化

9月20日，移卡LINK 2020智慧经营生态大会在深圳召开。本次大会以“未来商业·协同进化”为主题，邀请智慧经营产业链相关产、研、资、管全生态从业者共聚一堂，全面讨论数字经济新趋势，帮助小店商家找到通往智能新世界的钥匙。

今年以来，新冠肺炎疫情持续在全球蔓延，整个社会经济的运转都因此迟缓，小店经济抗风险能力差、营销手段单一等缺点进一步放大。经过此次疫情洗礼，商户开始意识到数字化转型的迫切性：过去以流量为核心的商业经营模式，需要逐渐向全生命周期智慧经营进化。

移卡集团消费云副总裁朱洪伟在演讲中提到，作为第三方支付机构，移卡具备多年的B端商户服务经验，围绕商户经营的全链路提供科技赋能商业服务。

移卡集团消费云副总裁朱洪伟发表演讲。

产、研、资、管全生态从业者坐而论道小店经济

“数字化是可以提高生产效率的，尽管未来有很多的不确定性，但是数字化必然是未来的大势所趋。” 移卡集团消费云副总裁朱洪伟在谈及数字经济时表示。

从数据来看，我国初级的数字化用户规模800万-1000万，高阶的数字化用户在3000万-5000万。这个数字表明，我国中小微企业数字化程度比较低，整个市场有很大的空间。同时因为疫情，有80%的中小微企业在寻求数字化转型升级。

移卡集团消费云副总裁朱洪伟表示，“支付对商业的重要性就像空气对人类的重要性，特别是移动支付普及之后，让资金的信息沉淀下来，成为了新的数据。让商业服务有了极大的扩展性和商业空间。”

因此，针对当前诸多助力中小微企业数字化转型的解决方案，朱洪伟强调：“由第三方支付公司结合SaaS服务商和互联网平台，提供一整套的解决方案，是帮助中小微企业数字化升级的好选择。”

营销层面，2020年国内流量红利消失，商家获取流量越来越困难。与此同时，数字营销的生态也在发生变化。明略科技集团副总裁谭北平在演讲中指出，无论时代怎么变，营销的两个关键要素不变：“抓住流量，找到对象在哪，用好的方式和手段触达；打动人心，理解和抓住消费者消费决策的微时刻。”

为了展现小店经济的发展情况及全貌，移卡联合艾瑞咨询共同发布《小店经济活力报告》。报告显示，目前37%的民众已经开了小店，对于未开小店的人群中，有71%的民众未来有开小店的打算。在有经营小店想法的人群中，70%的人是受疫情影响，想要有所改变；另有40%是因为比较憧憬浪漫和文艺感等原因。得益于智能商业服务的推进，许多小店迅速从疫情中恢复过来。据移卡旗下“好生意”平台数据显示，武汉日交易笔数自疫情期间增长了 30 多倍，日交易笔数及增长速度远超其他城市，位列全国第一，成为小店经济活力的代表。

企业数字化要首先考虑成本问题

疫情对传统型企业影响比较大，尽管没有改变商业的底层逻辑，但是加剧了商业竞争，这就要求企业具备更快的业务效能、更好的需求洞察能力、更近的与消费者沟通的方式。线上化和智能化成为小店经济发展的趋势。

但是全国超过1亿家餐厅、水果店、便利店等小店，大都缺乏数字化经营意识和能力，且传统的解决方案昂贵且难以使用。在移卡LINK 2020智慧经营生态大会，主办方移卡邀请各行业嘉宾进行对话，就企业数字化转型过程中取得的成果，以及业态各异、需求阶段不同的小微商家如何借助数字化实现全生命周期运营进行了深入探讨。

圆桌嘉宾共话数字化服务商家经营的全生命周期。

绝味鸭脖拥有上万家连锁门店，如何管理好连锁门店是个大问题。绝味食品CTO葛舟指出，数字化的方式大大提升了门店标准化效率问题，但数字化并不是为了数字化而数字化，是因为在不同的运营阶段有不同的需求，需要通过相应的数字化手段解决这些需求。

睿博数据创始人陶承睿讲得更为直接，“对任何企业来讲，数字化首先要考虑成本。”

陶承睿表示，“当企业只有三四家店的时候，不要去上ERP系统，因为企业的收入不足以支撑管理系统的支出；当到了拓展期，企业可以考虑打造基础模型，比如怎么样把获客系统管理起来；到了第三阶段，上百家门店的时候，全维度的系统要上了，这时候收入已经足够满足企业部署数字化系统。”

数族科技创始人徐剑也表示，要用比较低的代价，慢慢地对社会进行数字化改造。对此，徐剑认为，从支付切入到数字化改造是特别好的状态。不过徐剑也指出，“支付即营销，这是目前市面上已经成熟的解决方案。但也有20%的客户是需要开发票的，这20%的客户往往比较稳定。在座的的服务商体系，让服务的客户更长期地活下去，可以考虑从发票的角度去做营销，而不仅仅局限于支付做营销。”

思谋科技合伙人刘刚的演讲则展现了人工智能应用的潜力。刘刚表示，随着技术的成熟和成本的降低，通过手机和移动支付方式来使用数字化技术，小店不需要进行大量的改造，只需要在门店加一个简单的摄像头或者传感器就能够实现数字采集和数据分析。在企业经营过程中，重复性劳动成本越来越低，企业可以花费更多精力在产品创新上。对于生产型小企业来说，能以最快的速度掌握消费者的数据、产品情况，就能实现从生产到销售全过程的透明。（牛广文）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)