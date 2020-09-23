前7月综保区进出口值同比增长14.5％

本报北京9月22日电 （记者杜海涛）记者从海关总署获悉，今年前7个月，全国综合保税区进出口值1.7万亿元，同比增长14.5％，高于全国外贸进出口增幅16.2个百分点，占全国外贸进出口总值的9.9％，对外贸增长贡献度超过30％。
“截至目前，我国共144个综保区，占157个海关特殊监管区域总数的91.7％。”海关总署自贸区和特殊区域发展司主要负责人陈振冲介绍，综保区是国内开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的特殊开放区域。各地坚持高水平开放高质量发展，推动综保区成为加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心和销售服务中心。
促进产业转移升级，服务中西部开放。2019年，重庆、四川、河南省（直辖市）内综保区进出口值在所在省（市）同期外贸进出口值中的占比分别为67.3％、64.1％和61.1％。“综保区在承接产业转移和开放型经济发展方面发挥了重要作用，起到了小区拉动大省的效果。” 陈振冲说。
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