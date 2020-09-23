一网通办、一窗通办、一天办结 新办企业办税速度加快

新办企业办税有哪些流程？相关设备怎么领？开办新企业，要操心的事情不少，但在办税这一块，企业经营者却越来越省心。

今年8月，国家税务总局等六部门联合发布《关于进一步优化企业开办服务的通知》，从全程网上办，压减开办时间、环节、成本，推进电子化三个方面提出9条措施，优化企业开办服务。1个多月来，各地税务机关按照六部门要求，创新服务方式，优化办理流程，统筹协调推进，强化信息共享。新办企业办税进一步提速，流程进一步简化，一网通办、一窗通办、一天办结、免费办理正在全国各地推广。

效果如何？各地纳税人有体会。

“自从‘广州市开办企业一网通’平台上线后，办理流程大大简化，只需要一次性填报1张表55项信息，就可办结所有事项。” 广州市荔湾区一家会计师事务所工作人员郭惜春说。

依托“广州市开办企业一网通”平台，当地推出开办企业“一网通办、一窗通取”模式，将办理企业开办全部事项的时间压缩至最快半天。截至目前，全市共有2万余户纳税人通过该平台完成企业开办。

在深圳，申请人登录税务部门参与的“开办企业一窗通”平台即可一次性填报申请营业执照、刻制印章、申领发票等信息，并于1天内办结；在浙江，税务部门将“企业开办智能一网通”与市场监管部门“企业开办全程网上办”平台对接；在上海，税务部门与区级行政服务中心合作设立“新办企业一窗通服务专区”，实现新办企业涉税事项当天办结。

针对新办企业需求，各地税务部门还推出定制化的“套餐服务”，为纳税人减负。

北京华瑞康盛科技有限公司法定代表人王丽在国家税务总局北京市石景山区税务局办理业务时赞不绝口：“没想到现在办税这么高效，‘京八件’套餐大大方便了我们新办企业！”

今年，北京市税务局针对纳税人常办、难办的八件事，把“用得多”“找着碎”“连得紧”的各个功能集中起来，以套餐形式打包30余个事项，在电子税务局推出了网上办税“京八件”套餐。其中，“新办纳税人套餐”将发票申请、财务会计制度备案等8项关联业务集成为一张表，纳税人一次性即可办结全部关联业务。

套餐上线以来，已惠及7.8万户新办企业，按压减的关联业务数量计算，套餐式办理为新办纳税人减负近八成。此外，北京市税务局还将新办企业初次申领发票提速为当日办结，今年北京市月均审批增值税专用发票初次办理申请13.3万户次，减少核查10万户次。

浙江税务部门同样推出新办企业综合服务套餐——“线上申请、实时受理、专人服务、发票邮寄”，纳税人可直接申领电子发票，由税控设备服务单位提供免费上门安装服务。

企业运转起来，免不了要申领发票，“像网购一样方便”已经成了各地纳税人在申领发票时的共同感受。

在深圳，税务机关压缩开办企业首次申领发票各个环节，真正实现发票“秒批”，已有1441户开办企业通过“开办企业一窗通”申领发票。上海税务机关推出了邮政揽件办理服务，使近1300户新办企业足不出户完成了涉税事项办理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)