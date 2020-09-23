中国疾控：尽量避免非必要跨境旅游

本报讯（记者 刘欢）昨天，中国疾控中心发布假期旅行卫生重点提示，当前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情全球大流行时期，尽量避免非必要的跨境旅游，可正常安排国内旅行，旅行期间要服从旅行目的地疫情防控工作有关要求。

中国疾控中心提出，2020年国庆中秋期间我国境内旅行需要重点注意防范新型冠状病毒和诺如病毒感染、食物中毒。旅行期间要服从旅行目的地疫情防控工作的有关要求，同时准备免洗手消毒液、消毒湿巾、口罩等物品。当本人出现发热症状或其他不适宜旅行的疾病时，应推迟或取消旅行。旅游期间，尽量减少去往封闭场所和人群聚集场所，减少聚餐。注意与他人保持距离，勤洗手，密闭和人群密集处佩戴口罩。

目前处于新冠肺炎疫情全球大流行时期，不同国家和地区采取不同的旅行限制措施。跨境旅游中，如果目的地要求旅行者入境后隔离医学观察14天，同时我国对入境人员也要隔离观察14天，因此，出境旅游前后可能需要28天的隔离观察，将严重影响短期旅行体验。建议个人权衡出行时间，尽量避免国庆中秋假期非必要的跨境旅行。

中国疾控中心分析，境外疫情此起彼伏、持续蔓延扩散中。美洲区近期报告新增病例数有所下降，但仍是全球疫情最严重地区。东南亚区新增病例数增速最快，尤其是印度持续明显上升。东地中海区季节性的宗教和文化群众聚会、婚礼庆典和其他社会活动导致该地区疫情反弹。

中国疾控中心建议公众，旅行期间，乘坐飞机、火车等交通工具时要遵守秩序和乘务人员管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并妥善保存票据以便查询。游玩过程中应有序排队，尽量保持1米以上的距离，在封闭场所和人员密集场所佩戴口罩。在餐厅内用餐建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持1米以上的距离。如旅途中出现发热、乏力、干咳等症状，应立即到就近的医疗机构就诊，取消或中止旅行。旅行归来，继续做好个人健康监测，应自我观察14天，一旦出现身体不适，及时就医并主动告知医生自己的旅行史。如果是境外旅行归国人员，应按照我国最新版新冠肺炎防控方案的要求，实行14天集中隔离医学观察，入境口岸海关核酸检测、入境地集中隔离后期核酸检测、居家隔离期满后核酸检测。

(责编：李都也(实习生)、李栋)