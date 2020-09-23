疫情后新兴旅游目的地受宠

本报讯（记者 潘福达）昨天，马蜂窝旅游发布《“后疫情时代”攻略：发现中国新秘境》，发布了疫情后国内上升趋势最强劲、最具新网红气质的50个城市和50个景区景点。阿坝、酒泉、茂名、儋州、舟山、南昌、中卫、丽江、云浮、钦州位列“中国新秘境”城市榜前十名。
此外，东台吉乃尔湖、墨石公园景区、清远笔架山旅游度假区、俄博梁、丹景山、红井路、杨家堂村、平潭岛、冷噶措、茫崖翡翠湖进入“中国新秘境”玩乐榜前十名。
据介绍，榜单基于马蜂窝旅游大数据，对疫后全国旅游城市和景区景点的潮流热度指数、人群活跃指数和旅行体验指数进行综合分析与总结，汇聚年轻游客关注度最高、综合评价最高的旅行玩乐目的地。在前五十名景区榜单中，自然风光类景区占比高达八成，马蜂窝数据研究中心负责人马禹涛表示，出于安全因素考虑，露营、观星、户外运动等新的玩法逐渐兴起，游客更倾向于选择自驾、包车等私密性强、安全性高的出游方式。
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