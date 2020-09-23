瑞幸等45家公司因不正当竞争受罚

记者9月22日从市场监管总局获悉，市场监管总局及上海、北京市场监管部门，对瑞幸咖啡（中国）有限公司等45家涉案公司不正当竞争行为作出行政处罚决定，处罚金额共计6100万元。

今年4月，市场监管总局对瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司（以下合称瑞幸公司）涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。

经查，2019年4月至12月期间，瑞幸公司为获取竞争优势及交易机会，在多家第三方公司帮助下，虚假提升瑞幸咖啡2019年度相关商品销售收入、成本、利润率等关键营销指标，并于2019年8月至2020年4月，通过多种渠道对外广泛宣传使用虚假营销数据，欺骗、误导相关公众，违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”的规定，构成虚假宣传行为。

此外，北京车行天下咨询服务有限公司、北京神州优通科技发展有限公司、征者国际贸易（厦门）有限公司等43家第三方公司，为瑞幸公司实施虚假宣传行为提供实质性帮助，违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第二款“经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传”的规定，构成帮助虚假宣传行为。

瑞幸咖啡官微22日发表声明称，瑞幸咖啡尊重并坚决执行国家相关部门就此次调查所做出的处罚决定，并已就相关问题进行全面整改。将按照相关法律法规要求，进一步规范经营活动，保障稳定运营。

(责编：李都也(实习生)、李栋)