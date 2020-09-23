央行、商务部等多部门发文规范发展供应链金融

据新华社电记者9月22日从中国人民银行获悉，为精准服务供应链产业链完整稳定，近日人民银行、工信部、商务部等8个部门出台了《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》。《意见》从稳步推进供应链金融规范发展和创新、加强供应链金融配套基础设施建设、完善供应链金融政策支持体系、防范供应链金融风险等方面提出了政策要求和措施，支持供应链产业链稳定循环和优化升级。

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