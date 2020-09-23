全国消费促进月活动拉动作用明显 消费盛宴正在中国上演

原标题：消费盛宴正在中国上演

自9月9日拉开帷幕以来，2020年全国消费促进月活动成效不断显现消费市场活跃度加快恢复，各行业经营指标稳步回升，居民消费意愿明显增强，前期受抑需求持续释放，疫情因素对市场发展的不利影响进一步减弱，“百城万企促消费”活动实现开门红。第三方支付平台监测分析结果显示，活动首周全国商品消费和服务消费总额9800多亿元，环比增长8.1%。

商品消费回补成效明显

“最近各大电商平台都在搞促销活动，我经常在淘宝上购物，正好看到平台上有‘跨店满300减30’的活动，另外平台上的多家店铺还推出了自己的优惠活动，叠加在一起价格非常划算。”小张告诉国际商报记者，她最近刚好要网购一款电子产品配件，整体算下来价格比平时便宜一半，赶紧下了单。

像小张这样抓住促销时机“买买买”的消费者还有很多。数据显示，在全国消费促进月活动首周，全国线上消费规模超3500亿元，环比增长16.4%，其中消费券核销总额1600万元，带动商品销售额增长1.03亿元；全国服务消费规模近3600亿元，环比增长1.4%。

在线上消费红红火火的同时，国内疫情防控形势之稳也给百姓吃下了定心丸，目前百姓的日常生活多恢复常态，外出就餐、逛街、娱乐等已是寻常之事。

以“吃货”自称、平时就爱去探店的北京市民刘先生最近很开心，因为他经常光顾的多家餐饮店都推出了不同程度的优惠活动，还可以叠加使用北京消费券，这让他产生了多去几家新店尝尝鲜的念头。“北京消费券能在很多餐饮店使用，我专门去了其中几家之前没去过的餐馆，好吃又实惠。”

第三方支付平台监测分析结果显示，全国消费促进月活动首周全国商品消费总额超6200亿元，环比增长12.7%。商务部监测的重点参与企业销售总额环比增长5.8%，销售水平恢复至上年同期九成以上，38.9%的企业销售额实现同比正增长。其中，全国消费促进月活动直接拉动商品销售额增长16.4亿元，占商品销售总额的16.5%。80.6%的被监测企业表示，促消费活动对食品类、衣着服饰类和日用品类商品销售额增长起到较大推动作用。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受国际商报记者采访时表示，基于当前国内疫情防控形势继续向好，各行业的运行情况日趋接近疫情发生之前。“尤其是各地为提振消费市场推出的系列促消费政策起到了关键作用。”

各地活动丰富多彩

据悉，活动首周，超过一半的省区市开展了商旅文融合、“千品万店”美食荟、“老字号”嘉年华、步行街出口转内销等重点活动。山西、陕西、青海、甘肃、黑龙江等18个地区发放了消费券。内蒙古、江苏、湖南、宁夏、重庆等9个地区有政府领导参与了直播带货活动。

在北京前门步行街，来自国内30个国家级贫困县的重点扶贫产品和众多老字号产品在“2020年全国消费促进月暨北京时尚消费月”活动上亮相，吸引了大批北京市民及游客购买。目前，沿街的店铺仍在开展各种促销活动。

“逛到百雀羚店的时候，我和闺密都‘走不动’了，三生花系列面膜三盒只要99元钱，正价可是78元一盒；洗发液也在搞138元‘买一送二’活动。”张阿姨开心地告诉记者，她和闺密每人都买了6盒面膜。

在天津和平路金街，来自天津市和内蒙古自治区的110家外贸企业云集于此，集中展示销售的产品涵盖了食品土产、纺织衣帽、轻工医保以及老字号、农产品等多个大类超千种外贸特色精品名品。

“中秋国庆小长假日益临近，而且2020年全国消费促进月活动将持续到10月8日，在我国疫情防控形势已得到有效控制的当下，消费者的信心和热情近期还会不断提升。”在付一夫看来，政策的支持加之各地开展的多种多样的促消费活动将进一步提振消费市场。

(责编：李都也(实习生)、李栋)