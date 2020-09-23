“安心餐厅”企业标准转为团体标准 助推餐饮行业标准化发展

9月21日，首个安心餐厅团体标准（《餐饮商户卫生服务信息在线披露规范》，以下简称《标准》）评审会在北京召开。《标准》由美团发起、中国饭店协会批准立项，是针对餐饮商户卫生服务信息在线披露规范的团体标准。

会上，中国品牌建设促进会、中国消费者协会、国家市场监管总局发展研究中心、中国计量大学、中国检验检疫科学研究院等审查组专家听取了标准起草工作组对编制过程的汇报，并对《标准》送审稿进行审查。

评审专家组一致认为《标准》对于规范餐饮业的卫生服务信息披露及履约、加速餐饮业数字化转型具有重要意义。《标准》还对餐饮商户在线披露卫生服务信息的范围、商户基本要求、信息披露方式、信息披露流程、对信息披露结果的核定、信息披露质量管理、用户监督和评价、异常情况处理等作出明确规定。

中国品牌建设促进会副秘书长卢丽丽表示，无论是当前应对新冠肺炎疫情，还是适应未来在线生活方式以及餐饮业数字化发展的趋势，《标准》的制定都十分迫切且必需，可以有效弥补现行国家及行业标准未能覆盖领域的不足，对于引导行业企业提高核心竞争力、保障人民群众食品安全意义重大且影响深远。

中国饭店协会负责人表示，作为国内首个针对餐饮企业服务信息披露线上化的团体标准，《标准》的应用实施将引导行业加强自律、助推规范经营、营造健康生态圈，同时也为更好保护消费者和餐饮企业双方的合法权益提供了制度保障，有助于更好地助力国内千万中小餐饮企业数字化转型。

据介绍，今年2月初，美团率先发布餐饮商户卫生服务信息线上披露的企业标准，并首先推出“安心餐厅”，让防疫举措透明化。该项举措对建立科学防疫体系、推动复工复产也起到了积极的作用。

随着疫情防常态化，当前餐饮行业卫生服务信息在线披露制度不健全、不完善的弊端日益暴露。基于此，美团牵头向中国饭店协会申请了企业标准转团体标准，并于3月25日获得立项。随后，美团联合中国饭店协会、中国标准化研究院、北京餐饮协会以及北京华天、真功夫、德克士、云海肴等企事业单位共同参与了标准的调研与修订工作。

截至目前，已有超35万家餐饮企业获得美团“安心餐厅”标签，“安心餐厅”商家恢复经营的效率得到了极大提升。成为“安心餐厅”，不仅意味着餐饮商家通过平台数字化能力将防疫安全举措线上化、透明化，也意味着餐厅可获得美团线上专区等推广流量资源扶持，并为餐厅带来生意的增长。据了解，进入疫后复苏阶段，全国“安心餐厅”优质商户的订单量增长达61.6%，比同期未加入商户高出46.5个百分点。“安心”已成为商户复工加速、消费需求回暖的强力助推器。

美团相关负责人表示，作为牵头企业，美团将继续联合中国饭店协会和餐饮企业代表，推动《标准》加快颁发落地，持续引导商家卫生服务举措流程化、标准化、线上化，利用数字化力量为商户经营提供更多支持和保障。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)