破解气候环境危机国际论坛召开

9月22日，破解气候环境危机国际论坛在京召开，论坛由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）举办，发布《破解危机》和《可持续发展之路》两项成果，全面对接《巴黎协定》和联合国《2030议程》，以“中国方案”推动破解世界气候环境与可持续发展难题，促进全球能源互联网与人类命运共同体建设。

本次论坛通过“现场+线上”方式召开并面向全球直播。联合国副秘书长刘振民、世界气象组织秘书长塔拉斯、国家电网有限公司董事长毛伟明、国际可再生能源署总干事卡梅拉等先后在论坛上致辞，全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚出席论坛并发表主旨演讲，来自五大洲40多个国家政府部门、使馆、组织、机构、企业、高校等400余位嘉宾参加论坛。

本次论坛提出，气候变化、环境污染、资源匮乏等全球危机正严重威胁人类生存与发展，形势日益紧迫而严峻。加快化解危机、促进可持续发展是世界各国共同的目标和任务，没有谁能独善其身。

“化石能源大量开发使用是导致气候危机的根源，破解危机的根本出路是加快清洁发展，实现能源系统全面脱碳。”全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚指出，构建全球能源互联网，将加快世界能源绿色转型，实现“双主导”“双脱钩”，即能源生产清洁主导、能源消费电能主导，能源发展与碳脱钩、经济发展与碳排放脱钩，为全球气候环境治理提供重要载体，为落实《巴黎协定》、破解全球气候环境危机开辟新道路。

刘振亚表示，能源是经济社会发展的物质基础，能源永续供应是人类可持续发展的根本保障。全球能源互联网本质是互联互通、共建共享的全球能源共同体，是人类命运共同体建设的重要内容和有力载体，将以能源为纽带，全面对接联合国《2030年议程》17项可持续发展目标，有力促进能源与经济社会环境协调可持续发展。

“据测算，以全球能源互联网推动落实《巴黎协定》，每投资1美元就能获得9美元的综合效益，全社会碳减排边际成本仅为15美元/吨，远低于其他方案（30-100美元/吨），具有显著优势。”刘振亚说。

在本次论坛上，《破解危机》正式出版发行。《破解危机》对当前人类面临的重大危机进行反思，揭示气候环境危机将是全人类即将遭遇的最致命危机；针对破解危机的“困与难”，提出清洁发展思路和全球能源互联网方案，阐释了这一方案在现实可行、技术经济、发展方式、全球合作等方面的特点和作用，展望了全球能源互联网化解气候环境危机的巨大价值，以及各大洲清洁低碳发展行动路径。

《破解危机》指出，气候变化和环境问题已在诸多领域对地球家园和人类社会造成重大影响，发生概率和灾难后果远远超出人们想象。破解危机存在思想痼疾、路径依赖、缺少系统方案和协同机制等困难，关键要转变发展方式、走绿色低碳的创新之路。全球能源互联网由清洁主导的能源生产系统、互联互通的全球电力网络、电为中心的能源利用系统组成，具有理念领先、技术先进、经济高效的特点，通过优化配置资源差、时区差、季节差、电价差，实现优质、低廉的清洁能源以光速传输配置到全球各地。

《可持续发展之路》（全称为《可持续发展之路——全球能源互联网落实<2030年可持续发展议程>行动路线》）同日发布。《可持续发展之路》基于合作组织在推进全球能源互联网促进可持续发展方面的研究与实践，系统阐述了全球能源互联网对联合国《2030年议程》17项目标的推动作用，提出全球能源互联网全面落实《2030年议程》的十大行动和六大合作机制，为全面落实议程目标提供了新思路和新方案。

据了解，2015年联合国提出《2030年议程》，明确经济、社会、环境三大领域17项可持续发展目标，为各国携手应对挑战、共创美好未来提供了行动纲领。2017年合作组织与联合国经济社会事务部在纽约联合国总部共同举办高级别研讨会，发布《全球能源互联网落实联合国〈2030年可持续发展议程〉行动计划》。此后，合作组织在联合国重要会议上相继发布全球能源互联网促进《巴黎协定》实施、促进全球环境治理、解决无电贫困健康问题行动计划。

论坛现场宣读并发布了《危机宣言》。《宣言》提出全球能源互联网是划时代的能源革命，是破解人类危机的重要途径，按国内互联、洲内互联、全球互联三个阶段建设，将根本改变世界能源格局，打造“绿色地球”。《宣言》呼吁增进绿色低碳发展的国际共识，完善多边合作机制，以更高效的方案和更务实的举措严控温室气体排放，加快清洁能源开发和电力互联互通，加快构建全球能源互联网，赢得与危机的赛跑。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)