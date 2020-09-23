渤海银行北京分行：全力支持稳企业保就业

金融支持稳企业保就业是金融业当前和今后一段时期工作的重中之重。今年以来，渤海银行北京分行多措并举，为实体企业提供金融支持，着力提升小微金融服务能力，加大小微贷款的投放力度，加速利用金融科技开展产品创新、提高服务效率，同时通过差异化定价、减免收费、延期还本付息等措施降低小微企业融资成本，最大限度让利企业。截至6月30日，分行普惠型小微企业贷款余额3.5亿元， 较年初新增近亿元；普惠型小微企业贷款户数95户，较年初新增34户；绿色贷款余额33.93亿元，较年初新增1.7亿元；普惠型涉农小微企业贷款余额2400万元，较年初新增900万元。

据了解，为了持续做好六稳工作，分行发布《渤海银行北京分行普惠金融条线金融三十条落实措施及特殊时期工作要点》，疫情防控期间贷款实施宽限期政策；加强对防疫物资生产企业的信贷供给；实施特殊时期敏捷小组审批流程；对两类企业给予优惠利率；建设敏捷审批通道、无纸化审批流程改造。渤海银行北京分行对新老客户逐户筛查，对北京市范围内涉及医疗物资的防疫企业主动提供金融服务，不断加大对防疫防控相关领域的信贷支持力度。

为全力做好稳企业保就业，分行进驻首贷中心，面向全市企业推出渤海银行普惠金融产品：小额快捷通——信用贷、保证贷、创业贷、房抵快贷，多管齐下助力企业纾困解难。利用银企对接平台，积极推进客户营销工作。截至目前，分行通过银企对接系统累计走访企业超过2818户，已为有需求企业实现放款。统一支付评估费用，降低小微企业融资成本。按监管政策要求，分行最终确定三家评估公司为小微企业各类资产评估时的备选公司，评估费用由分行统一支付，有效降低了小微企业的融资成本。

在利用金融科技赋能普惠金融服务方面，分行制作渤海银行北京分行普惠金融服务宣传片，通过微信、短信方式宣传推广渤海银行普惠金融主要服务产品小微企业创业贷、小微房抵快贷、省息宝等，客户可通过轻松扫描动态二维码的方式，填写客户申贷基本信息，提供普惠金融咨询服务。

截止目前，通过“渤税贷”平台推送小微普惠意向信用贷款客户几十户，并实现多笔信用贷款发放。积极支持创业，为担保公司担保项下“创业贷”发放贷款，同时与北京市文化产权交易中心合作，已筛选20多户科技文化小微企业，为其提供“创业贷”“知融宝”等担保公司标准化产品，目前投放2家企业。

渤海银行北京分行表示，未来进一步加大信贷支持，全力支持稳企业保就业，重点围绕小微企业生产复工复产、原材料购买、应急储备、抗疫资金需求等情况，采用绿色通道授信，低利率优惠支持等政策，支持企业持续经营；积极落实小微企业“连续贷”政策，确保不抽贷、不断贷、不压贷。对于因疫情防控导致企业复工延后或受疫情影响暂时失去收入来源的制造业、小微企业、民营企业，采取“一户一策”的措施，帮助企业度过难关。将继续贯彻落实党中央及监管机构的决策部署，全面强化金融服务，紧紧围绕“六稳”大局和“六保”要求，持续加大对“三农”、小微的金融支持力度，通过产品创新、客户对接新模式等方式，为北京经济社会发展贡献更多金融力量。(牛广文)

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