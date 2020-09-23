中国（南浔）电梯产业发展论坛在湖州举行

9月23日，中国（南浔）电梯产业发展论坛暨首届南浔电梯网上博览会开幕式在湖州举行。来自住建部科技与产业化发展中心、国家市场监管总局、中国房地产协会等部门机构的多位专家学者以及电梯行业的企业家代表出席。

据悉，浙江省湖州市南浔区的电梯产业经过40余年发展，已经成功跻身全国三大电梯生产集群之一，并形成了相对完善的产业链，整机产销量占据了全国10%的市场份额。8月2日，该区发布了既有多层住宅加装电梯《实施指南》和《技术规范》等两项标准，迈出了老旧小区加装电梯工作关键一步。近日，又出台了《南浔区既有多层住宅加装电梯“一件事”实方案》，实现加装电梯一站式联办、一体化服务，加快形成可复制、可推广的“加装电梯南浔经验”。

论坛上，同时发布了《南浔区电梯产业标准化与质量发展白皮书》，组建“南浔电梯行业智库专家委员会”，发布由中国经济信息社组织撰写的《中国加装电梯产业发展报告》和《全国老旧小区改造调查报告（2020）》。

“电梯加装经过这几年的努力磨合、探索，已经为下一步推进电梯产业高质量发展奠定了良好的基础”。中国物业管理协会会长沈建忠表示，电梯未来的方向是高速、智能、绿色，对加装电梯而言，解决噪音是主要方向，应该从产品和隔音处理上采用更好的技术和材料来达到目标。此外，应推进电梯行业标准化发展，按照电梯全寿命周期加快制度化建设，尤其是建立整机制造企业单位对电梯质量安全终身负责的制度。

中国房地产业协会会长、住建部原总经济师冯俊称，稳定居住在推动高质量的城镇化进程起到重要作用。要提高居民的住房水平，一方面，需要增加住房的实际保有量；另一方面，还需要对既有住房的健康保障能力和舒适度不足的问题进行改造。这两个方面都涉及电梯的生产，不仅要求电梯数量达标，而且需提高居住生活功能和质量。与此同时，对旧住宅加装电梯也是改善住房条件的一项重要任务。

本次论坛由住建部科技与产业化发展中心、国家市场监管总局发展研究中心、中国房地产业协会、中国物业管理协会、中国经济信息社联合主办。（牛广文）

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