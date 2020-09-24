坚持为农服务 助力乡村振兴

9月，走进浙江桐乡市乌镇镇董家村，以“白、嫩、壮”独特品质享誉长三角地区的农产品——董家茭白随风摇曳，沙沙作响。

“乡村要振兴，离不开产业支撑。在综合改革中，我们大力推进合作经营，培育良种，规范种植，让2000多户农民走上了致富路。”桐乡市供销合作社合作指导科科长姚剑说。

近年来，全国供销合作社深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和办好供销合作社的重要指示批示精神，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，坚持为农服务宗旨，强化基层基础，密切与农民利益联结，创新联合社治理机制，不断提高综合经济实力和为农服务能力。全系统销售总额由2015年的3.8万亿元增长到2019年的4.6万亿元，利润总额由354.4亿元增长到466.6亿元，资产总额由1.2万亿元增长到1.6万亿元。

发挥供销合作社优势，助力脱贫攻坚战

“我在蓝莓基地打工好几个月了，一天可以挣80元至100元。蓝莓基地还有我家3亩地，每亩地一年可以得到租金600元，蓝莓结果后又能卖出好价钱，真是太好了！” 四川凉山彝族自治州布拖县拖觉镇石咀村村民且沙么扯合告诉记者。

在石咀村3600亩高原蓝莓示范种植园里，一垄垄覆膜的土地向远处的大山脚下延伸开来。该高原蓝莓示范种植园，是布拖县和四川省供销合作社蓝之美公司合作的蓝莓全产业链扶贫项目。如今，第一阶段1200亩已经完成种植，秋季2400亩种植也已启动。有了蓝莓示范种植园，贫困户走上了致富路。

今年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的收官之年。中华全国供销合作总社理事会主任喻红秋表示，全系统按照党中央、国务院决策部署，充分发挥供销合作社行业优势，全力投入脱贫攻坚战。

扎实做好定点扶贫。供销总社定点扶贫安徽潜山市和江西寻乌县，对口支援江西安远县。5年来，供销总社先后从机关、直属事业单位向3个扶贫县派出扶贫干部12人，累计为3县安排扶持资金2亿多元，3县已于2018年如期脱贫摘帽。此外，供销全系统定点帮扶了583个国家级贫困县，驻村帮扶了7708个贫困村。

广泛开展消费扶贫。全国供销合作总社指导全系统以加强农产品产销对接、拓宽贫困地区农产品销售渠道为着力点，通过设立扶贫专柜、以购代捐、展示展销会、购买湖北滞销农产品等方式，充分发挥“扶贫832平台”与“供销e家电商平台”的作用，多措并举大力推进消费扶贫工作。

全国供销合作总社与财政部、国务院扶贫办共同搭建的贫困地区农副产品网络销售平台——“扶贫832平台”，利用政府采购的调控手段，动员各级中央预算单位优先购买贫困地区农产品。截至9月18日，平台注册采购预算单位41.3万家，入驻供应商5424家。如今，平台交易额突破30亿元。

大力推进产业扶贫。各地供销合作社围绕当地优势特色产业，充分发挥体制、网络、品牌等优势，培育龙头企业，发展农民专业合作社等基层为农服务经营组织，积极带领和引导群众开展产业扶贫。2019年，全系统开展产业扶贫项目3820个，参与产业扶贫龙头企业1441个，参与产业扶贫合作社1.9万家，带动贫困人口196万人。

提升流通服务水平，畅通产销对接渠道

4月18日，贵州纳雍县厍东关乡和维新镇樱桃基地里，农户们忙着采摘、预冷、分拣、包装玛瑙红樱桃，之后通过冷链物流运输到省内及广州、深圳等地。

“贵州省供销合作社下属的贵州省冷链物流投资发展有限公司建设的这两个果蔬移动冷库，真是派上了大用场，再也不用担心果品腐烂了。”一名果农兴奋地说。

商品流通是供销合作社的老本行，也是优势所在。喻红秋说，农产品流通是供销合作社的传统主营业务，全系统发挥网络优势，大力提升农产品流通服务水平，加强统筹规划和政策支持，积极创新产销对接方式。

2015年以来，全系统新发展农产品经营企业1337家，农产品市场年交易额突破7700亿元，年均增长8%；农产品年销售额突破1.8万亿元，年均增长23%；农产品电子商务迅速发展，年线上销售额突破1400亿元，切实帮助农民解决农产品进入市场的“最后一公里”难题。

着力推进农产品批发市场建设。各地供销合作社通过加大投入、整合资源，新建和改造了一批功能完善、设施完备、带动能力强的现代化农产品市场。截至2019年底，全系统共有各类农产品市场、农贸市场3860家，其中农产品批发市场占全社会的30%；有237家批发市场年交易额超亿元，占全社会的21%。

大力发展农产品电子商务。疫情防控期间，供销e家湖北省公司累计储备粮油、蔬菜、禽蛋、水产、水果、日用品等物资13331.7吨；通过线上下单、线下“无接触配送”，积极拓展社区团购，先后对接了93个小区，累计服务居民超2万户。

以产业融合带动农产品流通。辽宁省供销合作社发展团体配送业务，建设辐射20万亩生产基地的批发市场、农产品加工基地以及4万平方米的集配中心，扶持发展种植养殖基地7.5万亩，每天为团体客户约150万人提供农产品配送服务，既实现了农产品稳定销售，又解决了食品安全问题。

提质增效强实力，为农服务开新局

“出发！”8月16日6时整，随着河北昌黎县靖安镇基层供销合作社社属企业恒昌农机服务有限公司总经理王海峰的一声号令，载有“约翰迪尔8500”自走式青贮收割机的三辆解放牌重型卡车鱼贯而出，开启今年新一轮跨区作业征程。这已经是他们第三年跨区千里环线“出征”。

新形势下发展农业、服务农民，迫切需要打造中国特色的为农服务组织。5年来，全国供销合作社系统不断加快综合改革步伐，在涉及体制机制的重点领域和关键环节开展专项试点，探索形成了一批成熟经验做法。

——基层组织体系提质扩面，经营服务能力快速提升。

位于上海嘉定区南翔镇的原上海槎山农贸市场，经区供销合作社改造后，成为惠民永乐邻里中心，今年7月18日正式开业。“蛮好蛮好！”一走进中心，社区居民王阿姨就赞不绝口，“这里有超市、有菜场，买东西再也不用东奔西走了。菜品新鲜，环境又好，比以前那种小菜场好太多。”

2015年以来，全系统基层社由2.5万家增加到3.2万家，为农服务能力不断增强。截至去年底，农民专业合作社总数达18万家，入社农户1500万户，提升了农民组织化程度；全系统农村综合服务社（中心）发展到42.5万家，各地广泛开展日用消费品、文体娱乐、养老幼教、就业培训等多样化服务，打通为农服务“最后一公里”。

——拓展领域加强服务，农业社会化服务提质增效。

日前，山东省汶上县寅寺镇小楼村举行2020年度夏季小麦分红仪式，社员代表一一上台领取今年的保底收入和分红，胸戴大红花的社员代表脸上洋溢着喜悦的笑容。

“入股的186亩土地除16亩栽种苗木外，都种植了小麦，亩产达到1256斤。社员每亩除了保底的1000元，还能分得51元的红利。”小楼村党支部书记、小楼供销合作社主任何敬印乐呵呵地说。

惠农服务中心、庄稼医院、土地托管服务平台、农机服务队……近年来，各地供销合作社持续为农民提供便利实惠、安全优质的服务，服务规模不断扩大、水平明显提升，逐步实现由流通服务向全程农业社会化服务延伸。今年1至6月，全系统土地托管面积达到1亿亩，同比增长40%；配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务面积达到2.02亿亩次，同比增长40%。

——“三位一体”综合合作试点深入推进，积极稳妥探索农村金融服务新路径。

2014年，全国供销合作总社在浙江省开展以生产、供销、信用“三位一体”为主要内容的综合改革试点。目前，“三位一体”综合合作形成了内联、外联、平台嵌入、复合四种模式。通过成立农村资金互助组织和开展合作社内部资金互助，全系统从事合作金融服务的合作经济组织达700多家，贷款余额124.2亿元。

喻红秋表示，全国供销合作社系统要继续向改革要动力，坚持“为农、务农、姓农”的根本方向，让组织体系更完整、经营网络更健全、服务功能更完备，打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，更好成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 07 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)