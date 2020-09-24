新基建新经济高峰论坛在沪举行

本报上海9月23日电 （记者宋静思）新基建新经济高峰论坛23日在上海世博中心举行，此次论坛由人民日报社指导、人民日报文化传媒有限公司和华为公司联合主办、上海市发改委协办。

与会嘉宾认为，新基建将为我国产业发展注入强大能量，推动新基建要坚持创新发展、夯实技术根基，坚持包容发展、增强互联互通，坚持审慎发展、保持积极理性。发展新基建，要在技术层面作前瞻考量，探索产业发展最优路径；要夯实根基，发展云与计算产业，让新基建枝繁叶茂。与会嘉宾表示，新基建有助于带动高水平投资，投资新基建要充分发挥其灵活性，由市场主体根据政策引导自主投资。同时，发展新基建要遵循市场规律，要着重加强应用场景和相应规则建设。

中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆，人民日报社编委、秘书长乔永清，华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇，上海市政府副秘书长、市发改委主任马春雷及各界嘉宾1200多人出席论坛。

《 人民日报 》（ 2020年09月24日 07 版）

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