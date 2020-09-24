原标题：内幕交易、操纵市场等违法行为处罚拟升级

北京商报讯（记者 刘凤茹 马换换）“规范、透明、开放、有活力、有韧性”这“十二字方针”奠定资本市场改革的基石。9月23日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步提高上市公司质量，保护投资者权益，推动资本市场持续平稳健康发展。会议上再度强调，对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度。

在资本市场的发展历程中，信息公开透明对资本市场发展起着至关重要的作用。会上提到，要完善上市公司治理制度规则，落实控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员法定职责和责任，健全机构投资者参与公司治理的机制，推行内控规范体系，提高信息透明度和披露质量。

苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受北京商报记者采访时表示，在注册制之下，信息披露充分、完整是最基本的要求，也是注册制的根本。因此，要保障注册制的进一步推进、全市场推广，健全公司治理机制，落实对控股股东、实际控制人、董监高的责任，是提高信息透明度和信息质量的有效保障。也是未来注册制下，减少行政干预、让市场充分发挥资源配置作用的重要前提。

同时，推动上市公司做优做强，支持优质企业上市，健全上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度，完善上市公司再融资、发债等制度。允许更多符合条件的外国投资者对上市公司战略投资。完善标准、简化程序、畅通渠道，健全上市公司多元化退出机制。

“去年由于二级市场疲软等原因，VC、PE等机构募资额出现一定下滑。此次会议是基于科创板、创业板注册制改革背景下，对中国股权市场投资的一大利好，将极大完善风险投资的退出渠道，有利于中小企业融资，壮大我国投资中股权占比。对资本市场而言，更多的开放，更完善的退出机制，或许将让2016年的并购高峰再现。”牛牛金融研究总监刘迪寰表示。

另外，发挥部门合力加强监管，其中重点提到要稳妥解决股票质押风险、违规占用资金、违规担保等问题。回到市场中来看，今年以来多家上市公司存在的违规担保、资金占用等问题遭到监管部门的关注，诸如ST圣莱、*ST围海都在今年9月因大股东资金占用问题被交易所下发关注函，此外，吉鑫科技今年9月自曝大股东资金占用一事亦得到了市场极大关注。

著名投行人士王骥跃在接受北京商报记者采访时表示，违规占用资金、违规担保近年来频频发生，这些行为严重侵害上市公司利益，也已成为监管层关注的重点。何南野亦表示，进一步规范资金占用及担保行为，有助于推动上市公司规范发展。

此外，会议还提出要对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度，大幅提高违法违规成本。实际上，这一要求已被证监会纳入2020年九大工作要点，在今年7月，证监会就称要对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度，这在今年新出炉的新证券法中也可见一斑。

根据新证券法第一百九十一条，证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反规定从事内幕交易的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

北京时择律师事务所主任臧小丽对北京商报记者表示，新证券法下，内幕交易的处罚力度提高了不少，其中由最高5倍罚款提高到了最高10倍罚款，而且罚款由3万-60万元，提高到了50万-500万元。

何南野在接受记者采访时表示，对操纵市场、内幕交易重点打击，对相关行为加大处罚，有利于充分保护中小投资者利益，维护良好的市场秩序。

(责编：李都也(实习生)、李栋)